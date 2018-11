Señalan la importancia de las audiencias públicas

La especialista en Sociología Jurídica, María Angélica Gelli, quien participó de las XLIV Jornadas Nacionales y el XIV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, se refirió a la importancia de las audiencias públicas en la vida democrática. “Los poderes públicos deben oírnos”, expresó.

Gelli es abogada, especialista en Sociología Jurídica, ha recibido el Premio Konex en Humanidades 2006, Diploma al Mérito en Derecho Constitucional; autora de “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”; profesora universitaria, publica doctrinas jurídicas, críticas a sentencias judiciales y comentarios bibliográficos en revistas de su especialidad.

Participó en el panel “Actos y contratos frente a las tecnologías de la información y la comunicación” de las XLIV Jornadas Nacionales y el XIV Congreso Internacional de Derecho Administrativo que se desarrollan en esta ciudad hasta hoy.

La disertante se refirió a la importancia de las audiencias públicas en la vida democrática. Las consideró un instrumento proveído por la Constitución Nacional, “más allá de que las constituciones provinciales pudieran referirse a ella y derivan del derecho de la participación de usuarios y consumidores en los temas que son de su incumbencia”.

“En ese punto son un modo de afianzamiento de formas más democráticas. Claro que no toda la población está interesada en participar, o a veces sucede que los problemas cotidianos son muy acuciantes y la gente perjudicada tal vez por una decisión no tiene tiempo para dedicarse a participar”, indicó.

En ese sentido, afirmó que las audiencias públicas son ambivalentes y necesarias: “Los poderes públicos deben oírnos y deben considerar lo que decimos”. Se mostró a favor de que los ciudadanos demuestren mayor predisposición a participar “y a hacerlo honestamente, no como presión política o para llevar a la justicia a la disputa político-partidaria”.

La doctora Gelli dijo entender que será “complejo y difícil”, aunque admitió que “podría perfeccionarse como logramos perfeccionar la democracia cada vez que votamos”.

“La verdadera revolución como sociedad es la educación. Cuanto más aprendamos de todo y de todas las personas, más capacidad tendremos para ser un mejor país. Hay muchas formas de participación, la primera es el voto, donde cada dos años en lo nacional decimos si estamos de acuerdo o no con las decisiones que se han tomado”, explicó.

No son las únicas formas de participar, aclaró. “Las cartas de lectores, siempre que sean respetuosas, aportan. Y más reciente en el tiempo, las redes sociales”, añadió. Al respecto, manifestó que estas pueden funcionar bien, “mas presentan ciertos aspectos como el anonimato, y en muchas ocasiones se pierde la responsabilidad o el respeto, por lo que debieran ser tomadas con cuidado”. Y concluyó: “El nuestro es un sistema imperfecto, pero no hemos conocido hasta ahora otro que lo supere”.