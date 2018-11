Vecinos piden que los colectivos ingresen a sus barrios

Con las conversaciones avanzadas entre la Municipalidad y las empresas de transporte urbano de pasajeros, que analizan la viabilidad de un aumento del precio del boleto (ver página 9), miembros del Foro de Comisiones Vecinales de la ciudad hicieron un relevamiento y dialogaron con habitantes de distintas barriadas para recopilar las principales demandas y necesidades relacionadas al sistema de transporte públicos de pasajeros de la Capital. Además de las solicitudes de mejoras en las frecuencias y refugios para pasajeros, desde los barrios Molina Punta y Río Paraná ratificaron el pedido de que los colectivos ingresen hasta el corazón de las barriadas, ya que se trata de un tema que debía haber sido solucionado luego de la última actualización de la tarifa del servicio.

Asimismo, desde el barrio Ponce reclamaron que haya más unidades circulando debido a la mayor demanda que se registra desde la inauguración de las nuevas 200 viviendas de la populosa barriada.

“Dentro de los reclamos puntuales que recibimos en el foro se encuentran los pedidos de los vecinos de los barrios Molina Punta y Río Paraná, para que los colectivos ingresen a la barriada para levantar pasajeros, sobre todo en los días de lluvia”, manifestó en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad, Julio Maciel. “Se trata de un pedido que debía ser solucionado después del último aumento del boleto y que hasta el momento no mejoró. Inclusive, el Departamento Ejecutivo Municipal instó a las empresas mediante una resolución para que solucionen la situación, pero no pasó nada”, refirió el dirigente barrial.

Desde el foro, explicaron que los vecinos de los barrios Río Paraná y Molina Punta solicitan que las unidades amplíen sus recorridos dentro de las calles internas con el fin de mejorar el servicio y evitar inconvenientes, sobre todo durante los días de lluvia.

Los habitantes del barrio Ponce también reclamaron que haya una mayor cantidad de colectivos en el recorrido habitual, debido a que la demanda aumentó por el incremento de vecinos de las 200 viviendas recientemente estrenadas. “Los vecinos del Ponce piden que haya más colectivos porque ahora hay una mayor demanda, y los colectivos salen repletos y en muchos casos los últimos pasajeros no logran subir y deben esperar el paso de otras unidades que circulan cada 30 o 40 minutos, lo cual les hace llegar tarde a los trabajos o a las escuelas”, describió el referente del foro vecinal.