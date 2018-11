Un error administrativo dejó a una alumna sin varios meses de clases

En 2016 una alumna que concurría al Instituto de Formación Docente N° 1 rindió con éxito una materia llamada Didáctica del Nivel Primario. El examen lo dio junto con otras dos compañeras por la modalidad de Coloquio y todas aprobaron, por lo que al año siguiente continuó con la cursada sin problemas.

Sin embargo cuando este año pidió el pase para seguir estudiando en Buenos Aires se percataron que la docente cometió un error en la planilla del final de Didáctica del Nivel Primario. En vez de dejar constancia de que aprobó, anotó "Ausente" aunque al lado decía que tenía el 85% de la asistencia.

Por una cuestión de correlativas la situación incluso podía hacerle perder más de un año de cursada ya que siguió aprobando materias vinculadas. Cuando reclamó por el error, los docentes y directivos a cargo admitieron la equivocación pero no le ofrecieron soluciones.

Este panorama generó que la alumna pierda más de 5 meses de cursada al no contar con la documentación necesaria para cambiarse de institución. No pudo inscribirse ni en el primero ni el segundo cuatrimestre.

Pese a que en varias instancias docentes y directivos le reconocieron el error a la alumna no hubo una solución favorable, ya que cuando a comienzos de mes le entregaron el certificado analítico fue con el Ausente en la materia mencionada. No obstante no perdió las correlativas superiores.

La joven afectada consideró que con la difusión de su caso espera que los alumnos del Instituto de Formación Docente estén mas atentos a la hora de controlar sus notas y que los profesores tengan más cuidado cuando realicen su trabajo.