Barros Schelotto probó variantes y todavía no confirmó a los titulares

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, manifestó ayer que aguardará “hasta último momento” para confirmar la alineación que jugará la primera final de la Copa Libertadores de América el próximo sábado ante River Plate, pero se mostró confiado en la “fortaleza” de sus dirigidos.

El entrenador señaló que aguarda por la evolución del mediocampista y capitán, Pablo Pérez, y del delantero Cristian Pavón, quienes se entrenan de manera diferenciada por molestias, y tampoco aseguró la presencia de Ramón “Wanchope” Abila como centrodelantero.

Darío Benedetto ocupó el lugar de Pavón en la práctica como doble 9 con Abila, aunque no sería titular. Luego del fútbol reducido, el DT Barros Schelotto explicó que probó “dos nueves por las dudas” que lo necesite en algún momento del partido. Justamente Abila y Benedetto salieron sorteados ayer en el control antidoping sorpresa que dispuso la Conmebol.

El sábado, igualmente, la formación inicial sería con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Ramón Ábila.

“No tengo definido el equipo ni quien va a ser el ‘9’ pero sí tengo claro lo que tenemos que hacer”, manifestó el “Mellizo” en la conferencia de prensa que brindó en la víspera a tres días del primer Superclásico en La Bombonera.

“Los triunfos contra Cruzeiro y Palmeiras le dieron seguridad a aquel que veía a Boca, pero como entrenador sabía que el equipo iba a aparecer en los momentos más duros de la Copa. Yo siempre vi fuerte a Boca”, afirmó Guillermo, que afrontará su primera final de Copa Libertadores de América como DT.

Barros Schelotto, quien se mostró prudente y reflexivo, también valoró la importancia de esta final para un “castigado” fútbol argentino.

“Boca y River pusieron al fútbol argentino en un lugar al que no habían llegado nunca. En el último tiempo fue muy castigado y es importante destacar que, más allá de lo que pase, el mundo habla de esta final”, remarcó el “Mellizo” en la sala Antonio Carrizo, inaugurada hace un año y medio, que estuvo colmada como nunca de periodistas locales y extranjeros, y por todos los medios que no suelen cubrir eventos deportivos.

El equipo volverá a entrenarse hoy y se quedará concentrado para la primera final de la Copa en el hotel Intercontinental (en el Madero, donde suele alojarse el plantel xeneize, no tenían reservas).

El club informó que La Bombonera abrirá sus puertas a las 13 el sábado, cuatro horas antes del inicio del encuentro de ida entre Boca y River.