Ganó Comunicaciones y habrá tercer partido

Comunicaciones hizo bien los deberes y anoche le ganó como local a Instituto de Córdoba 89 a 68, igualó la serie de octavos de final del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol y forzó a un tercer partido para definir quién seguirá en la competencia.

La obligación de triunfo no le pesó al equipo mercedeño, que controló gran parte del juego. El único momento de descontrol lo tuvo en el cierre del segundo cuarto, allí Instituto achicó la brecha pero no pudo sostener esa tendencia.

El inicio del partido no había sido bueno para Comunicaciones (7-11), pero corrigió la defensa y con el buen aporte de Kyle Davis (5 puntos en forma consecutiva) pasó a ganar 15 a 11. El trabajo defensivo se mantuvo sólido en el local y las opciones de gol fueron por diferentes vías. De esa forma tomó una importante ventaja (15 puntos), sin embargo algunas desconcentraciones tanto en ataque como a la hora de marcar permitieron la reacción visitante.

En el segundo tiempo, Comunicaciones volvió a su plan de juego. Se cerró bien atrás, controló a los principales anotadores del equipo cordobés y le bajó la efectividad en el ataque.

En el tercer cuarto, con dos triples consecutivos (uno de Novar Gadson y otro de Facundo Giorgi) el marcador quedó 65 a 51 a favor del local.

Esta vez, Comunicaciones no bajó su intensidad en el juego y siguió controlando el marcador y el tiempo. De esta forma se encaminó a un gran triunfo que lo deja con vida en la eliminatoria.

Mañana, desde las 21.00, en la capital cordobesa se definirá la serie y quién pasará a los cuartos de final.