Regatas busca la paridad frente a Atenas en Córdoba

Con la ilusión de mantenerse dentro del Súper 20 del 2018, Regatas Corrientes se presentará esta noche en Córdoba donde está obligado a ganar para forzar a un tercer y decisivo encuentro. El partido en el polideportivo Carlos Cerutti de la capital cordobesa dará inicio a las 21.30 y contará con el arbitraje de Pablo Estevez, Juan Fernández y Alberto Ponzo.

Después del triunfo que consiguió en Corrientes el último lunes 84 a 72, Atenas intentará hacer pesar su localía, donde perdió 1 de 4 partidos, para asegurar su pasaje a los cuartos de final del torneo previo a la Liga Nacional de Básquetbol.

Pensando en el encuentro de esta noche, el entrenador de Regatas Lucas Victoriano, dijo que “hay que ajustar las tuercas, ponernos bien y tratar de ir a ganar en Córdoba, porque tenemos muchas ganas de pasar. Se puede ganar en todos lados, hay que hacer las cosas bien, estar concentrados. Podemos ganar el primer partido y después ver lo que pasa”.

Con respecto al juego del lunes, el tucumano que ese día cumplió 41 años habló de la superioridad que mostró Atenas. “La sensación desde adentro de la cancha era que Atenas jugó mucho mejor. Jugó el segundo cuarto con mucha intensidad, y nosotros no pudimos igualarlos”.

Su análisis prosiguió: “A partir de allí empezaron a creer; nosotros después quisimos igualar esa intensidad y no pudimos hacerlo por un tema de faltas, y de ahí nos empezamos a desdibujar un poco. Nos pasó en varios partidos que erramos un par de bandejas y nos venimos abajo”.

El técnico hizo mucho hincapié en los errores de su equipo. “Tenemos que aprender de esas cosas, el equipo me gustó el primer cuarto y los otros tres cuartos estuvimos un poquito más desconocidos, o mejor dicho, mostrando cosas que pensamos que las habíamos dejado atrás, y ahora debemos mejorar”.

Por último, señaló: “No hemos jugado bien a partir del segundo cuarto, incluso con el marcador en empate o ganando no estábamos jugando bien, Atenas también fue muy inteligente el último cuarto, no nos dejaron nunca acercarnos y se llevó merecidamente el triunfo”.

Para el encuentro de esta noche, Atenas recuperaría a Walter Herrmann que formó parte del plantel en Corrientes, ya tenía el alta médico, pero decidieron preservarlo buscando que llegue en mejores condiciones físicas.

La opciones de triunfo para Atenas están en su gran trabajo defensivo. Es uno de los equipos que menos puntos le permite a los rivales. Una muestra de esa gran tarea la dio en Corrientes donde solamente le permitió a Regatas anotar 72 puntos.

El ganador de esta serie, se medirá en los cuartos de final con el vencedor de La Unión (1) - Quimsa (0) que jugarán hoy por el segundo punto de la serie desde las 22.00 en Formosa.