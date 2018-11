Revelan que Ramón Ponce no tenía golpes y testigo dijo que lo vio desaparecer en el río

La enigmática muerte de Gerardo Ramón Ponce, (19) alias “Baracu” o “Bebo”, comienza a dilucidarse y los últimos informes indicarían que el deceso se habría dado a causa de asfixia por inmersión, es decir murió ahogado.

María Molina, la mamá del joven que estuvo 6 días desaparecido señaló ayer que “no encontraron ninguna herida en el cuerpo”. “Están investigando si murió ahogado, hasta ahora es una muerte dudosa porque en la canoa habían cuatro amigos con él”, reveló en una charla con FM Sudamericana.

Por otra parte, los primeros informes médicos también hablan de que el cadáver presentaba un “colapso pulmonar” y ratifican las afirmaciones de la mujer de que a simple vista no presentaría lesiones. De todos modos, la Justicia habría ordenado otros informes para que no queden dudas sobre la causal del deceso.

A todo esto debe sumarse que los cuatro “compañeros de pesca” prestaron declaración y los pesquisas por ahora consideran que no guardarían relación con la muerte. El relato más firme sería el de un menor de 16 años que brindó un detalle pormenorizado ya que habría sido el último que lo vio con vida.

Afirmó que ese miércoles 31 de octubre, los cinco fueron de pesca en una canoa a remo, pero les agarró una tormenta y decidieron separarse. Dos continuaron en la embarcación. Los tres restantes entre los que se encontraba este adolescente y Ponce bajaron a la orilla.

Cada cual decidió regresar por su cuenta.

En su caso se lanzó a cruzar a nado las aguas del Riachuelo y detrás suyo lo habría hecho “Baracu”. Relató que de pronto no lo volvió a ver a su compañero.

Todos finalmente regresaron a sus casas salvo Ponce que permaneció desaparecido hasta que el martes finalmente la Prefectura encontró el cadáver en esa misma zona.

En uno de los rastrillajes que se habían llevado a cabo en la zona ribereña jurisdición de la localidad de Riachuelo, hallaron las ojotas del joven perdido. Algo que los pesquisas deberán dilucidar son las amenazas que el fallecido recibió y que fueron encontradas en su teléfono celular.

Si bien todo indicaría que el deceso sería por asfixia por inmersión, tampoco se descarta nada, y por ello el caso permanece caratulado como muerte dudosa, hasta tanto los investigadores reúnan todos los elementos para la elaboración del informe final.