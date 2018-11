Santo Tomé: Garay se defendió de las acusaciones en su contra

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay realizó el martes una conferencia de prensa en la que brindó su postura ante lo acontecido recientemente en el Municipio y ámbito político local, como la remoción en el cargo del secretario de Relaciones Exteriores a Miguel Arismendi, así como su relación con la viceintendente, Vivian Storti y el senador, Víctor Giraud.

Con respecto al cambio en su gabinete, dijo: “Nosotros los intendentes tenemos dentro de nuestras facultades, la de poder remover de sus cargos a los funcionarios si creemos que es necesario, y yo he hecho uso de esa facultad, lo que es totalmente legal. Las demás evaluaciones que se puedan hacer al respecto quedan a criterio de cada uno”, agregó.

En relación a las acusaciones de avasallamiento y de violencia de género que Arismendi dijo que ejerce contra la Vice por supuestos malos tratos, Mariano Garay expresó, según publicó Digital Santo Tomé que “eso lo vamos a ver en la Justicia para que lo aclare, porque él (Arismendi) hizo de vocero ayer, pero si fuera así, y si le interesara este tema debería hacer la denuncia, porque si esto realmente es cierto debe hacer la denuncia en la Justicia”.

Indicó además: “Yo tengo un teléfono donde guardo todas las conversaciones que respetuosamente tengo con la Viceintendente desde que asumí hasta hace algunos días. Mi trato ha sido de total respeto hacia ella y también de su parte hacia mí; jamás le he negado una sola acción que me haya solicitado hacer, jamás le he maltratado y jamás le he negado absolutamente nada. Siempre he tratado con el mayor de los respetos en su condición de vice intendente y en su condición de mujer”. También aclaró que “es imposible que yo le pueda quitar las facultades que por Carta Orgánica le competen a la vice intendente” y precisó que “sólo en las ocasiones en que hay que resolver cuestiones económicas yo participo, porque necesito saber en cuanto a las erogaciones”.