Sarmiento también sumó los tres puntos en Formosa

Sarmiento cosechó un importante triunfo en su lucha por llegar a la clasificación al vencer ayer por 2 a 1 a San Martín en Formosa, en duelo de la 12ª fecha del grupo 4 en el Torneo Federal A jugado en el estadio “17 de Octubre” de la capital formoseña.

Gonzalo Cañete y Alexis Bulgarelli marcaron los goles del equipo de Valdez, mientras que Juan Pablo Antunez descontó para el local.

En la primera parte, Sarmiento se acomodó mejor al partido. Buena presión alta del equipo para no permitir salir cómodo a San Martín en una cancha reducida en dimensiones. A partir de allí, el “Decano” comenzó a incomodar al local, por eso no asombró que a los 8’ Gonzalo Cañete definiera de manera magistral, tras buen anticipo de cabeza de Parera.

El equipo de Valdez se acomodó aún mejor con la ventaja y llegó al segundo con un gol a la “formoseña”: lateral de Cuevas, no la pudo sacar la defensa y Bulgarelli, apareciendo por el segundo palo, la cruzó para el 2 a 0. De allí hasta el final de la etapa, Sarmiento siempre incomodando. Marcos Fernández fue la figura por lo que jugó y metió; y estuvo cerca del tercero.

Más allá de que la primera aproximación fue de San Martín con Benítez (bien achicado por Carrera), en el complemento el ritmo del juego siempre fue manejado por Sarmiento. Lo tuvo Parera de cabeza y se le fue ancha; y no se entendió lo que cobró Lobo Medina en un lateral de Cuevas, porque no pareció falta de Parera contra Gorosito y la pelota se terminó metiendo al arco (era el tercero). Recién sobre el final hubo una reacción de San Martín, que llegó al descuento a los 44’ con un lateral de Allende que bajó Velázquez y que facturó Antunez. El “Decano” se defendió bien hasta el minuto 49 y selló un muy buen triunfo en tierras formoseñas.

Empate salteño

La décimo segunda fecha se puso en marcha el martes, en la lluviosa noche salteña. En la oportunidad, Juventud Antoniana igualó en el Gigante Del Norte frente a Gimnasia y Tiro en 1 tanto.

El Santo fue más que su rival a lo largo de los 90 minutos, pero se durmió en el final y el local logró empatarlo para dividir puntos, algo que no le sirve a ninguno de los dos en la tabla de posiciones del certamen.

Leandro “la Chancha” Zárate volvió a convertir en un clásico, sobre los 15 del primer tiempo para darle la victoria parcial al Santo. Pero sobre el final, a los 90 minutos, Juan Manuel Cobelli puso el 1-1 definitivo.