Abusos en la Llano: tutores piden que aparten del cargo al profesor denunciado

La reunión con la profesora que denunció los casos de abuso por parte de un profesor de apellido Montenegro se llevó a cabo durante la mañana de ayer. A la misma asistieron las y los tutores de las alumnas que relataron los hechos, como también padres y madres de sus compañeros que deseaban conocer la situación.

Uno de los tutores dijo a ellitoral.com.ar “en la reunón del lunes esperaba que al menos nos digan qué medidas iban a tomar con el docente y no que intenten responsabilizar a los tutores”. Comentó que “hubo uno de los docentes que se atrevió a decir que de 30 denuncias, tuvo que haber al menos 60 tutores responsables por suponer que sabíamos algo, intentando revictimizar a los padres de las víctimas”.

Agregó además que “hubo manejos muy turbios, porque convocaron entre ‘gallos y medianoche’ y muchos tutores no pudieron estar. Tampoco se convocó a la docente que tomó las declaraciones y elevó la denuncia, lo cual es gravísimo, teniendo en cuenta que su palabra es crucial”. Consideró que: “no la convocaron porque ella tenía muchas cosas para decir y después, por presión de los padres pudo participar y hablar”.

Agregó que: “al expresarse nos relató cómo las autoridades desoyeron una y otra vez los pedidos de apoyo de la docente para realizar la denuncia. La dejaron sola y se lavaron las manos, lo mismo que hicieron frente a los tutores, cuando alegaban desconocer el tema”.

En referencia a la reunión del miércoles, el mismo tutor sostuvo que: “hoy pedimos el apoyo institucional en todo esto, porque lo que vemos es encubrimiento. Lo que hicieron fue un intento de responsabilizar a los tutores y a cuestionar el actuar de la docente que para nosotros no hay un solo reproche en como actuó”.

Expresó además que: “desde la dirección intentaron desviar la atención de los hechos de abuso que son los importantes acá”.

El tutor responsable de una de las víctimas que relató los hechos que están sentados en un acta en la Escuela y en Sede Policial, dijo “queremos que al profesor se lo aparte del cargo y de la institución, y que la Justicia actúe rápido. El cambio de escuela o una licencia no es una solución, lo único que va a hacer es poner a otra víctima a su alcance”.

“Que el profesor enfrente el proceso penal que tenga que enfrentar, porque no alcanza con una sanción disciplinaria de la institución educativa”, finalizó.

Natalia, otra tutora de una alumna de la Llano contó a ellitoral.com.ar que “el lunes tuvimos una reunión apresurada, nos llamaron dos horas antes y había más directivos (que la del miércoles). En esa reunión estaba la directora, el supervisor y gente del Disepa”.

“Lo que yo sentí y recibí ese día fue agresión hacia los tutores y defensa hacia el profesor. Sentí que ciertos directivos intentaron ocultar y minimizar esto, ahora con la rectora Evangelina Maciel vemos un cambio de postura”, expresó la madre de una alumna.

La mujer contó que las alumnas recibieron el apoyo de la escuela para afrontar la situación y que ahora están esperando las citaciones judiciales para que vayan a declarar una a una. Hasta ahora “hay 30 que sabemos y hay muchas más que no sabemos”, expresó.

Luego de la noticia publicada por El Litoral, la mujer manifestó que su hija le relató lo sucedido “con miedo y vergüenza”, asimismo contó que la invitó a acercarse a hablar con la profesora que denunció y sobre la misma agregó: “quiero destacar su trabajo, más que como profesora, como persona, porque si no fuera por ella yo no me hubiera enterado”.

“Lo que queremos ahora es que la Justicia acelere todo porque no sabemos cuántas más puede haber, porque no es fácil de contar, más cuando sos nena. Mi hija hoy tiene 14 años, el año pasado (cuando le ocurrió a ella) tenía 13”.

La rectora de la escuela Llano, Evangelina Maciel, dijo a ellitoral.com.ar que “se está haciendo todo lo que se tiene que hacer con respecto a las denuncias, se está trabajando como institución, se presentaron las actas a donde correspondía y estamos esperando una respuesta de las superioridades que se tienen que expedir a partir de ahora”.

“A nivel judicial nosotros no nos metemos porque únicamente a nivel administrativo hicimos todo lo que corresponde hacer”, sostuvo la autoridad, a diferencia de los dichos a este medio sobre el desconocimiento de los casos de abuso y la no participación en la denuncia realizada por una profesora.

Ante la pregunta de cómo se enteraron de los casos, la rectora respondió que “le contaron los chicos a una profesora, por una cuestión de acercamiento y ella tomó conocimiento, me informó a mi y empezamos a trabajar”.

Ante la prensa, la rectora comentó que antes de que estos hechos salgana la luz “había rumores, pero si se escribe deja de ser un rumor” y afirmó que se sorprendió por “la mediatización porque nosotros estamos trabajando y no dejamos nada librado al azar con respecto a los chicos”.

Comentó que ante esos rumores, la institución se dispuso a “mirar” a las y los estudiantes, para ver si detectaban conductas que indiquen abusos. “Miramos con respecto a los chicos, al comportamiento quizás, pero absolutamente nada más, porque la verdad que no teníamos nada”, dijo Maciel.

En referencia a la postura institucional sobre el caso, la autoridad de la escuela expresó: “yo no quiero tomar partido, soy una persona en este caso neutra, y son casos de supuestos abusos, eso lo va a determinar la justicia”.

Actualmente el profesor pidió licencia por enfermedad, ante esto Maciel expresó que “la licencia la toma él por una cuestión de salud, supongo que a raíz de todo esto él debe estar con una situación de salud comprometida”.

Agregó que “administrativamente esto se elevó a las superioridades y son ellas las que se encargan de decirnos lo que va a pasar con este docente, creo que se van a expedir lo más rápido posible”.

“La postura de la institución es acompañar, porque acá estamos trabajando todos juntos, sobre todo por nuestros alumnos”, asimismo, cuando se le preguntó por qué no acompañó institucionalmente la denuncia de la docente en la Oficina de Delitos contra la Integridad Sexual, Maciel expresó: “eso no voy a responder”.

Cabe destacar que la causa se encuentra siendo investigada por la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal Raúl Alfredo Pasetto y durante esta semana las alumnas que fueron víctimas, como sus compañeros testigos de los abusos, esperan las citaciones para declarar. La causa está caratulada como “abuso simple”.