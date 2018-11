Firme reclamo soberano de Valdés ante el Canciller argentino por la isla Apipé

Luego de la construcción de la represa Yacyretá nos encontramos con restricciones”, sostuvo Valdés en el acto realizado este viernes en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno, recordando el incidente con la Prefectura paraguaya sucedido hace un mes aproximadamente en la isla Apipé. Asistieron a la ocasión legisladores y funcionarios nacionales, además de numerosas autoridades provinciales y municipales.

En ese marco, el Gobernador pidió rever los límites fronterizos con el Paraguay en la isla Apipé en base a los antecedentes históricos. En este sentido, sostuvo que “el acuerdo de límites del tratado de entendimiento que había suscripto la Cancillería en 1.996 fue rechazado en el 2.000 en el Congreso, por lo tanto entendemos nosotros que ese tratado para delimitación y demarcación no encuentra firme en razón de que tiene un rechazo expreso del Senado de la Nación”.

Por ello, Valdés indicó que “hemos pedido intervención de todos los bloques sin distinción de banderías políticas, porque es una cuestión seria y preocupante, por lo cual estamos pidiendo nuevamente en la Cámara alta y a través de Cancillería puedan rever esta situación que desemboca en la cuestión de que tengamos gente que vive en la isla Apipé sin poder manejar sus aguas”.

“Por lo tanto estoy seguro que el tratado original de 1876 no habrá entregado las aguas, sino que como se ve en varios mapas lo que nos divide de los paraguayos es la isla Apipé y el curso de aguas profundas”, agregó.

En la ocasión, el mandatario provincial también denunció “una depredación íctica alarmante y escandalosa, mientras nosotros cuidamos nuestros recursos naturales a lo largo de nuestros 700 kilómetros del río Paraná, para después ver cómo terminan en pescaderías de Ayolas y hasta de Río de Janeiro”.

“Por eso nosotros queríamos manifestar nuestra preocupación e interés en conversar sobre lo que corresponde a nuestra soberanía argentina para que podamos tener un aprovechamiento pacífico y normal como lo venimos haciendo en los últimos años”, sostuvo Valdés.

Y aclaró que “queremos hacerlo por la vía diplomática, por eso quiero agradecer la presencia aquí del Canciller, para que se lleve nuestra inquietud y preocupación”, entendiendo que “tenemos que seguir apostando al aprovechamiento pacífico de nuestros recursos naturales de nuestros ríos para lograr un desarrollo”.

Luego aclaró que el pedido de habilitar el paso sobre la represa Yacyretá no es contradictorio con el reclamo de soberanía, porque “está declarada la voluntad política de ambos países y ambos gobernadores para aprovechar la zona, los recursos, para lograr desarrollo equitativo entre las provincias de Corrientes y de Misiones, Argentina, pero también con la hermana y vecina provincia de Misiones, Paraguay”.

No obstante, Valdés mostró optimismo al afirmar que “estamos por el camino del entendimiento y tenemos que seguir trabajando juntos”.

Además de recordar el convenio con autoridades paraguayas, suscripto en la ciudad de Ituzaingó, el pasado 19 de septiembre y reiterar ante el Canciller la habilitación del cruce a Paraguay por la represa Yacyretá, en la oportunidad, Vadés también solicitó la construcción de nuevos puentes sobre el río Uruguay: con Brasil en Alvear – Itaquí y una segunda conexión entre Paso de los Libres y Uruguayana, y con Uruguay en Monte Caseros – Bella Unión. Asimismo, pidió evaluar nuevas condiciones en el cruce San Tomé – Sao Borja (Brasil), ante el próximo vencimiento de la concesión del puente que une a ambas ciudades.

Jornada en Casa de Gobierno

Las jornadas de Cancillería Federal tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento institucional y a la proyección de las relaciones exteriores de los gobiernos locales. Se busca una mayor federalización de la acción exterior, articulando con las autoridades provinciales y municipales para posicionar a la Cancillería como un puente eficaz hacia el exterior.

Durante el acto de apertura, que inició a las 12 en el salón Amarillo de Casa de Gonbierno, se dio lectura al decreto N° 2.786/18 que declara “Huésped de Honor” al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, canciller- embajador Jorge Faurie, en el marco de su visita a Corrientes, por el tiempo que permanezca en la ciudad.

Faurie se comprometió a buscar soluciones al Tratado de límites en el Río Paraná

“No me escapa que hay cuestiones aquí que son del particular interés de la Provincia de Corrientes, que tienen que ver con su propia historia”, indicó el Canciller al tomar la palabra y agregó que las mismas son temas “que tienen que ver sobre el tratado de límites con el Río Paraná, donde la Isla de Apipe es una particular inquietud, esto se intensificó por el incidente de hace un mes atrás en el concurso de pesca”.

Faurie señaló que “este es un problema al que se debe buscar soluciones a futuro para que no se repitan estos tipos de hechos nuevamente”, y añadió que también, hay otros niconvenientes a resolver “como el uso o la vinculación con la utilización de la Represa del Yaciretá como punto de interconexión e integración fronteriza”.

“Estos son los temas que la Cancillería lleva adelante en consultas con los organismos nacionales que tienen intervención como la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), que presenta un director ejecutivo argentino y un director paraguayo con una comisión constituida donde también Paraguay hacer saber sus puntos”, agregó el funcionario nacional.

“Yacyretá es una obra de generación energética, la más importante que dispone el país, y este trabajo en conjunto se busca que los intereses de una y otra parte sean tenidos en cuenta”, agregó.

Con el objetivo de “conseguir un mejor desarrollo para los argentinos”, Faurie sostuvo luego que “la Cancillería ha retomado la manera de restaurar relaciones que han estado mitigadas, como el problema con Paraguay”. Y aseguró que “Argentina ha dinamizado el Mercosur procurando tener una mayor flexibilización y relación en el Mercosur como elemento comercial para Argentina”.

Funciones de la Cancillería Federal

Faurie agradeció en primer lugar al gobernado Valdés por permitir que se pudiera realizar en Corrientes la “Cancillería Federal”. E indicó que esta jornada es “un ejercicio que hacemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y Diplomacia Pública con la idea de llevar a distintos sectores nuestro trabajo interno de los temas de cada área que nos vinculan al mundo”.

De esta manera las provincias se informan de la labor que realiza este ministerio, para brindarles herramientas útiles. Por tal motivo se encontraban presentes los directores de áreas como la Dirección de América del Sur, que se ocupa de las relaciones con los países fronterizos; la Dirección de Medio Ambiente, que trata la protección de recursos naturales; la Dirección del Mercosur, para mantener un diálogo de cómo evoluciona la interna, normas, comercio, entre puntos fronterizos del Mecosur; y la Agencia de Inversiones y comercio Exterior.

Nuevos puentes

El Gobernador expresó su agradecimiento a Faurie ya que “pocas veces podemos recibir a un canciller en la provincia y tocar temas que nos conciernen”. Agregó que “Corrientes limita con países fundadores del Mercosur, tenemos pasos fronterizos muy importantes como los de Santo Tomé y Paso de los Libres, por donde prácticamente ingresa toda la comercialización con Brasil. Por todo esto tenemos desafíos que planteamos ni bien tuvimos oportunidad”.

Valdés remarcó ante el Canciller la importancia de sumar nuevos pasos fronterizos para dinamizar la economía local y regional. Uno de ellos sería el de Monte Caseros-Bella Unión (Uruguay). “Es un viejo anhelo de toda la región, sabemos que es complicado pero también necesario”.

“El puente que conecta Paso de los Libres con Uruguayana (Brasil) tiene casi 60 años, hay días en el que lo transitan más de 1000 camiones y necesita un respiro. Por ello planteamos al Gobierno Nacional un segundo viaducto y nos gustaría participar en los grupos de trabajo que se conformen a tal fin”.

El mandatario mencionó también la conveniencia de construir un puente entre Alvear e Itaquí (Brasil), que se encuentra cien kilómetros al sur del paso Santo Tomé-Sao Borja. “Es un tramo corto, por lo que sería fácil de realizar”, dijo.

El segundo puente Chaco-Corrientes, el de Goya-Reconquista y el de Bella Vista-Villa Ocampo también fueron comentados por Valdés, además del proyecto de la represa Garabí. Sobre esta última dijo que “esperemos que no tenga las mismas condiciones que con Yacyretá”.

Hablando de Yacyretá, la habilitación del paso al departamento paraguayo de Misiones través de la represa fue otro de los pedidos. “Firmamos un convenio con nuestros pares de ese país manifestando nuestra voluntad de concretarlo. En este momento solo es utilizado por los trabajadores de la Entidad, sería una buena oportunidad para mejorar la economía zonal, sabemos que es posible”. Al respecto declaró que la EBY se opone a la iniciativa con fundamentos “que creemos que no son valederos”.

Conflicto en Isla Apipé

Valdés se refirió al conflicto con Paraguay por las aguas que rodean a Isla Apipé, argumentando que hubo una “mala interpretación” del tratado de límites entre Argentina y ese país en 1876.

“Durante más de cien años usamos pacíficamente el rio Paraná, pero en 1981 debido a una nueva interpretación la isla quedó como tierra argentina rodeada de aguas paraguayas”, explicó.

El gobernador comentó que luego de ese hecho empezaron a existir restricciones a la hora de navegar y utilizar los recursos del rio para los argentinos. “hubo abordaje a lanchas, desembarco de F.F.A.A. paraguayas en la isla y sobre todo una depredación alarmante de nuestra fauna íctica, además del inconveniente burocrático que representa la situación para los isleños”.

Por todo esto Valdés le expresó a Faurie la necesidad de apoyo nacional para recuperar la soberanía sobre las aguas que rodean la isla Apipé. “Queremos hacer por la vía diplomática, como debe ser. Estamos en el camino del entendimiento, tenemos que seguir trabajando”, concluyó.

Presencias

Estuvieron presentes también el subsecretario de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública de la Nación, embajador Thomas Kroyer; y demás integrantes de la comitiva oficial; el vicegobernador de la Provincia, Gustavo Canteros; el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; el vicepresidente primero del Senado, David Do Santos; los ex gobernadores, José Antonio Romero Feris y Ricardo Leconte; los intendentes de Capital, Eduardo Tassano y de Ituzaingó, Eduardo Burna; los ministros del Ejecutivo Provincial de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el ministro secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; representantes del Poder Judicial de Corrientes; el senador Nacional, Pedro Braillard Poccard; los legisladores nacionales, Estela Regidor; Sofía Brambilla, y Jorge Romero; legisladores provinciales; secretarios y subsecretarios de la Provincia y municipios; la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Delfina Veiravé; decanos; ex y actuales intendente del interior provincial; entre otros.