Reclaman a Ioscor por un tratamiento médico

Se trata de Mariana Santajuliana quien es oriunda de la ciudad correntina de Goya y afirmó que hace dos años solicita a IOSCOR el permiso para una "cirugía reparadora de muñón por enfermedad de neurofobromatosis". La mujer explicó que la obra social no le concede el permiso porque aluden de que se trata de algo estético pero la denunciante asegura que no lo es.

"Me hicieron dos auditorias en los cuales los médicos dicen que la cirugía es necesaria. Tengo exceso de colgajo lo cual me genera dolor de cadera de hombros de espalda. Ahora dicen que los honorarios del doctor que me realiza la cirugía es mucho. El doctor Eduardo Gomez Vara me opera desde que tengo 23 años el conoce como nadie mi patología compleja, sabe hasta donde puede llegar. Es costosa porque me opera con láser ya que mi piel en esa parte es todo vasos sanguíneos de otra forma corre riesgo mi vida", aseguró.



Santajuliana posee movilidad reducida, afirmó que no toma medicamentos ya que el tipo de enfermedad que posee no lleva un tratamiento sólo una cirugía plástica necesaria y urgente. También manifestó que la misma obra social ya avaló una cirugía similar en el año 2006 y 2009 por lo que no entiende este actual impedimento.

"Pedí que tengan en cuenta que hace casi diez años no me opero, o sea no le genero gastos costosos cada año. Además considero una total discriminación y falta de respeto. Solo estoy pidiendo algo que me corresponde para mejorar mi calidad de vida. Soy una persona con discapacidad con una enfermedad rara, muchos me ven bien pero no es fácil vivir así. No es solo no tener una pierna tengo muchas complicaciones en mi salud", comentó.