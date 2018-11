Atlético Tucumán quiere ser escolta del líder Racing

Atlético Tucumán recibirá hoy a Rosario Central en el arranque de la fecha 13 de la Superliga, en un choque donde el local buscará recuperarse tras perder en la fecha anterior y la visita que tiene como principal objetivo llegar a una nueva final de la Copa Argentina.

El encuentro, que comenzará a las 21 y será controlado por el árbitro Fernando Echenique, se jugará en la cancha de Atlético Tucumán con televisación de TNT Sports.

El equipo tucumano se convirtió sorpresivamente en uno de los principales escollos para el puntero Racing, pero la semana pasada fue derrotado por Godoy Cruz por 1 a 0, con lo cual no sólo perdió el invicto en la Superliga sino que retrocedió en la tabla de posiciones.

Dos cambios, uno obligado y otro táctico, realizará Ricardo Zielinski: Gabriel Risso Patrón volverá a ser titular en lugar del lesionado Matías Abero (sufrió un desgarro), mientras que David Barbona le ganó el puesto a Gervasio Núñez a partir de sus buenas actuaciones.

En tanto los rosarinos apuestan todo a la Copa Argentina después de eliminar a Newell’s y meterse en semifinales, donde se medirá contra Temperley, buscando jugar la cuarta final de la competencia que hasta el momento no pudo ganar.

El defensor colombiano, Oscar Cabezas sufrió una tendinopatía, en el aductor derecho que lo marginará del equipo y el director técnico Edgardo Bauza deberá rearmar media defensa.

El chileno Alfonso Parot ingresará para jugar como segundo marcador central y Elías Gómez lo hará de lateral, aunque no se descarta la presencia del juvenil zaguero Renzo Alfani.

El defensor Matías Caruzzo y el delantero Marco Ruben, que padecen lesiones musculares en el aductor y el un bíceps femoral izquierdos respectivamente, también fueron descartados.

En Córdoba

Talleres de Córdoba, que viene de conseguir una importante victoria como visitante ante San Lorenzo, y Aldosivi de Mar del Plata, que fue goleado por Banfield el pasado fin de semana, se medirán hoy en el estadio Mario Alberto Kempes, en el encuentro que abrirá la duodécima fecha de la Superliga.

El partido se disputará desde las 19, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini.