En reclamo de mejora en el tiempo y monto de pago de la tarifa especial, fleteros protestan en la Ruta 119

Un grupo de fleteros y transportistas iniciaron en la madrugada de ayer un reclamo a la vera de la Ruta Nacional 119, en cercanías al acceso a Mercedes para solicitar mejoras en el monto y plazo del pago de la tarifa que reciben los trabajadores del sector, y anunciaron que hoy seguirán con la protesta en el lugar.

En diálogo con El Litoral, el delegado del Sindicato Unico de Fleteros, Lito Gadea, explicó que “lo que estamos realizando es un paro nacional para solicitar, por un lado, que sea ley la tarifa referencial que percibimos y por otro, que la Afip controle su aplicación, para que podamos percibir lo que nos corresponde”.

En este contexto, expresó que “la tarifa es una medida impuesta por la Afip, que se calcula según el kilometraje y el tonelaje. En el caso de nuestra zona, hacemos trayectos desde las cerealeras a los puertos de Zárate, San Pedro, Capital Federal, por ejemplo”, comentó y refirió que “por ejemplo un camión hasta Capital tiene una tarifa de 1.600 pesos, pero nos están pagando solamente mil”.

Además puntualizó que entre los problemas, “ocurre que nos están abonando en plazos de 90 a 120 días, y con todos los aumentos que hubo en estos meses, quedamos muy atrasados, no nos sirve ni para cubrir los costos”. En cuanto a la cantidad de afectados, señaló que “en Mercedes somos unos 150 fleteros”.

Respecto a la modalidad de la protesta, dijo que “desde nuestro sindicato, están habiendo manifestaciones en todo el país, no se está dejando salir de los puertos y acá en Mercedes no salió nada de cereales”. En tanto, ponderó que “estamos contando con el apoyo de todos los conductores que van pasando, así como de las fuerzas de seguridad que están en la zona”.

“Vamos siguiendo las directivas que recibimos desde la central, mañana (hoy) el corte sería total”, estimó.