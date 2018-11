Fénix, Nacional y Marmolería lograron la clasificación al torneo Clausura

n Durante la disputa de la novena fecha, última del torneo Intermedio, el pasado fin de semana se definieron los últimos pasajeros para el Clausura donde se consagrará al campeón de la temporada 2018 del fútbol de salón en la capital correntina. Fénix, Nacional y Marmolería se sumaron a los que ya estaban clasificados: Complejo Oriana, Gráfica Victoria, Bañado Norte, Pingüinos y Olimpia.

Para no dejar dudas de su clasificación, Fénix goleó al descendido San Jorge por 17 a 3.

En tanto que a Nacional le alcanzó la igualdad en 2 goles con Pinta Futsal para también meterse en la fase final. Mientras que Marmolería le ganó a Cruz Diablo por 4 a 3 y se quedó con el octavo lugar.

Sin embargo, Primos que superó a Real Unión por 7 a 5 quedó marginado por la diferencia de gol, rubro donde fue superado por Nacional y Marmolería.

Además, en el partido entre los equipos que dominaron la competencia hasta el momento, Oriana y Victoria, no se sacaron ventajas y empataron 2 a 2.

Los otros encuentros que completaron la jornada terminaron de la siguiente manera: Panadería Romero 1 - Pingüinos 9, El Cosmos 8 - Comunicaciones 7, Deportivo Dengue 2 - Olimpia 11 y 17 de Agosto 2 - Bañado Norte 10.

En esta divisional, perdieron la categoría Deportivo Dengue, 17 de Agosto y San Jorge. Mientras que Panadería Romero disputará la promoción con quien resulte segundo en el Clausura de la B.

Ascenso

Definido anticipadamente el campeón (ganó el Apertura y el Intermedio) y primer ascendido, Deportivo Cichero, en la categoría B, luego de la fecha 9 del Intermedio, quedaron determinados los equipos que jugarán el octogonal en la búsqueda del segundo ascenso: Talleres, Don Ocho, Aberturas Nordeste, Jaguares, San Benito, Boca Unidos, San Gerónimo y Santa Teresita.

En tanto, los equipos que bajaron a la Primera C fueron: Barrio San Martín, Internacional, El Decano, Milenium y Sportivo Corrientes. Mientras que Islas Malvinas disputará la promoción con el segundo del octogonal de la C.

Los resultados del pasado fin de semana fueron: Deportivo Cichero 0 - Nordeste 4, Islas Malvinas 6 -Mayorista 3, Internacional 0 - Santa Teresita 1, Barrio San Martín 7 - Gafa 6, El Decano 3 - San Benito 4, Milenium 2 - Talleres 5, San Gerónimo 1 - Porto 1, Boca Unidos 3 - Jaguares 3 y Sportivo 0 - Don Ocho 1.

Primera C

En la segunda categoría del ascenso (Primera C), los ocho equipos que lucharán por una plaza en la B de 2019 serán Olimpo, Deportivo Sur, Acero Puro, Lunes Culturales, Barrio 17 CFS, Juan de Vera, Imperio FC y Centauro.

Mientras que Submarino, Juniors, Hotel Hawai, Los Troncos, Deportivo Perú y Cofradía quedaron desafiliados y no podrían competir en el ámbito de la Asociación Correntina la próxima temporada.

En esta categoría, el campeón fue Libertad que se aseguró un lugar en la Primera B.

El último fin de semana se disputó la novena fecha del Intermedio con estos marcadores: Cofradía 0 -Acero Puro 1, Hebraica Corrientes 4 - Submarino 0, El Santo 2 - Juan de Vera 7, Los Troncos 2 - Deportivo Sur 6, Aplanadora 0 - Centauro 3, Lunes Culturales 3 - Imperio FS 1, Libertad 2 - Olimpo 3, Deportivo Perú 5 - Barrio 17 CFS 7 y Hotel Hawai 0 - Juniors 1.

Femenino

La decimocuarta fecha, última, del torneo Intermedio femenino le permitió a Pingüinos asegurarse el primer lugar al golear a Jaguareté B por 12 a 1. En tanto, Huracán Corrientes mantuvo el segundo lugar pese a la derrota frente a Jaguareté A por 3 a 2 dado que Barrio San Martín perdió sorpresivamente contra Amateurs 1 a 0. En el restante encuentro de la fecha, Anahí le ganó a Todo o Nada por 1 a 0.

El Cuadrangular Final recién dará inicio dentro de tres semanas.