Gonzalo Martínez y Lucas Pratto se perfilan para estar desde el inicio

La formación que presentará River Plate mañana para disputar el superclásico por la Copa Libertadores con Boca, seguía ayer en una incógnita dado que el entrenador del club, Marcelo Gallardo, no realizó la práctica de fútbol con los posibles titulares en el entrenamiento de Cardales, aunque Gonzalo Martínez y Lucas Pratto se atisbaban entre los once que arrancarán la primera final de la Copa Libertadores.

El “Muñeco” sólo hizo algunos trabajos tácticos en ofensiva con Gonzalo Martínez por la izquierda y en la zona del enganche, con Lucas Pratto de centrodelantero y con Rafael Borré por la banda derecha, mientras que el resto del equipo tuvo a todos los jugadores mezclados.

De todos modos, por algunas especulaciones, los 11 podrían ser: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Borré y Pratto.

El plantel seguirá concentrado en el predio de Cardales, hoy volverá a los entrenamientos por la tarde y mañana se trasladará al Monumental para almorzar. Después, a las 15, partirá hacia la Bombonera para la primera final.

Marcelo Gallardo, sancionado por la Conmebol, no podrá concurrir a la Bombonera y se quedaría en la concentración del Monumental, viendo el partido junto con algunos allegados y el manager del club, Enzo Francescoli.

Asimismo, el capitán Leonardo Ponzio, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho en la revancha ante Gremio, sigue con las tareas diferenciadas para llegar a jugar la segunda final del 24 de noviembre en el Monumental.

Mientras que el delantero Ignacio Scocco, que sufrió una sobrecarga muscular en el gemelo derecho el pasado sábado ante Estudiantes, volvió a realizar un entrenamiento sin pelota y sigue en duda para ser tenido en cuenta en el partido del sábado.

Por otro lado, hubo charlas particulares con los jugadores de River que deben cuidarse de no ser amonestados para poder jugar la segunda final: Maidana, Pinola, Borré, Pratto, Enzo Pérez y “Pity” Martínez.

Mejor estructurado

Ubaldo “Pato” Fillol, arquero histórico de River Plate y del seleccionado argentino campeón del mundo en 1978, opinó que el conjunto “millonario” está “mejor estructurado en la parte táctica y psicológica” respecto de Boca Juniors, de cara a las próximas dos finales de la Copa Libertadores de América.

“Lo noto mucho mejor estructurado a River para las finales, tanto en la parte táctica como en la psicológica, con el ‘Muñeco’ Marcelo Gallardo a la cabeza”, declaró el “Pato” en diálogo con agencia Télam.

“En esos dos aspectos, River le saca una ventaja a Boca”, añadió Fillol sobre los dos factores más sobresalientes del equipo de Nuñez según su punto de vista.

“En los últimos años, River ha vendido y comprado diferentes jugadores, pero el esquema siempre ha sido el mismo y le ha dado resultado, no solo para ganar torneos sino también para superar a Boca en varios cruces durante el último tiempo”, continuó el arquero que defendió los colores riverplatenses durante una década.

Además, el oriundo de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte destacó la labor del entrenador “millonario” porque “respeta la historia de River”.

“Marcelo Gallardo está haciendo las cosas bien porque respeta la historia de River, que es sinónimo de buen fútbol. Ojalá que eso pueda favorecer al equipo en estas finales. Creo que la historia esta vez no le va a dar la espalda”, dijo.