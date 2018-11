Gremios sobre Ley de Educación: “Es un camino por donde transitar”

Después de un largo y tortuoso proceso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles la Ley Provincial de Educación, y los gremios del sector lo consideraron un paso importante porque “traza un Norte” respecto al camino por donde debe transitar el sistema educativo correntino.

“El tiempo que se demoró en sacar la Ley me parece que fue más de lo necesario. Tuvimos idas y venidas cuando se presentó en la Legislatura, pero ahora más que contento tras su aprobación. Es un paraguas, un camino por donde tiene que transitar todo el sistema educativo”, aseguró el secretario general de Acdp, José Gea, en diálogo con Cadena de Radios.

El dirigente sindical señaló que el principal beneficio de contar con una Ley Provincial de Educación es tener un “Norte”. “Saber el Norte de la educación del joven, del niño y del adulto son la base y fundamento de todo el sistema. Eso no se puede transgredir, todos los programas y proyectos tienen que adaptarse a lo establecido en la Ley”, señaló.

Al respecto, precisó además que “se habla de la parte pedagógica y social pensando qué es lo que pretendemos. Me parece que eso debemos entender, que esta debe reglamentarse y ponerla en vigencia. Es fundamental que en este tiempo antes del cierre del año legislativo se resuelvan inconvenientes para empezar en 2019 con esta herramienta educativa”, reflexionó Gea.

El resto de los sindicatos docentes aún no se expresaron respecto a la aprobación de la ley, pero sí lo hicieron en relación a las cuestiones pendientes con el Gobierno provincial. En especial lo referente a los salarios.

Desde Suteco, por ejemplo, un día antes de la sanción de la normativa presentaron al nuevo ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; y al gobernador Gustavo Valdés la urgente convocatoria a mesa paritaria, para discutir un aumento salarial del 40% para los docentes.

Inclusive se preparan varias alternativas que le propondrá al Ejecutivo: “Puede ser un porcentaje de entre el 30% y 40% pagadero en cuota hasta febrero, o montos fijos al básico ($3.000) y otros remunerativos ($3.000)”, anticiparon desde el gremio.