La UTA advierte que si hoy no se soluciona el conflicto salarial, avanzará con medidas

Fracasó ayer por tercera vez la conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo entre las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El encuentro se reanudará hoy a las 10 a fin de que se destrabe el conflicto salarial.

Mientras que desde la UTA advirtieron que si las firmas no presentan una solución concreta, solicitarán que se levante la conciliación para poder avanzar con medidas de fuerza que afectarán el servicio de transporte urbano.

Conciliación

Ante una medida de fuerza convocada para el lunes 5 de noviembre pasado, por la falta de respuesta en cuanto a una intimación que había presentado, en la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo de paritarias, se dictó una conciliación obligatoria para el martes 6 de noviembre, solicitada por las empresas de transporte y el Municipio. Ante esta situación desde el gremio se decidió acatar la medida durante una asamblea, a fin de lograr percibir rápidamente los montos adeudados en concepto de salarios.

Pero la conciliación volvió a fracasar ante el argumento de las empresas de no contar con el dinero para hacer frente al pago de los salarios y se estableció un cuarto intermedio para el jueves 8 de noviembre.

Y a pesar de los esfuerzos, esgrimidos desde la UTA, ayer nuevamente no hubo acuerdo, y nuevamente se nuclearán hoy a las 10, en la Secretaría de Trabajo para tratar de destrabar el conflicto.

“Pedimos levantar la conciliación conciliatoria porque no hay intenciones de solucionar el tema. Es una incógnita saber cuándo vamos a cobrar septiembre. La empresa no trajo una propuesta ni una alternativa potable”, expresó Rubén Suárez, al retirarse de las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo.

“Ya veníamos haciendo trabajo reducido porque estamos reclamando desde hace tiempo. Se pagó el incremento en casi todo el país, menos en Corrientes. No vemos intenciones de solucionar el tema”, aclaró.

En cuanto a la posibilidad de llevar adelante una medida de fuerza, ante la falta de pago, Suárez dijo que “si mañana viene la empresa con alguna propuesta concreta evaluamos cómo seguir, y ahí se verá la alternativa de paro.

Nosotros vamos a ser respetuosos con los usuarios, pero necesitamos percibir nuestros salarios, pero es difícil seguir en estas condiciones”, advirtió.

Y prosiguió diciendo, “según lo que se nos plantee mañana se verá, pero si no tienen una propuesta superadora solicitaremos que se levante la conciliación obligatoria”, sostuvo Suárez.

En tanto, vale recordar que desde el sector empresarial, sostienen que dado que no perciben los subsidios de acuerdo a las paritarias acordadas para el presente año, se ven imposibilitados de cumplir con los trabajadores. En tanto, también sostienen que dado la falta de una readecuación en cuanto al precio del boleto, es muy difícil cumplir con los compromisos asumidos.

Y en este sentido, vale recordar que el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) presentó una tarifa técnica de $19,38, sin un sistema de compensaciones que se había solicitado por parte de los prestadores del servicio, quienes piden una readecuación que eleva el precio del boleto que hoy tiene un costo de $11 a $25,70.

“El precio determinado por la Comuna, está muy lejos de lo que solicitamos nosotros considerando la inflación actual y que no se nos concede ningún esquema de compensaciones impositivas como lo hemos solicitado, en el caso de que se determine un costo del viaje inferior a los $25,50”, expresaron desde el sector empresarial.

Cabe destacar que si bien se esperaba contar con información en cuanto a los mecanismos de asignación de subsidios nacionales en materia de transporte para determinar el nuevo valor del boleto, la cifra se determinó sin precisiones en este sentido, ante el fracaso del encuentro nacional que se tendría que haber producido la semana pasada en el Ministerio de Transporte de la Nación.