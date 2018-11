Se caldea la puja interna en el PJ por pedidos de sanciones

El diputado nacional Oscar Macías (PJ) salió a quejarse ayer por el pedido de sanción en su contra por haber votado a favor del Presupuesto nacional 2019. Dijo que se enteró por “los medios como es costumbre en mi partido”.

“Ellos están en todo su derecho, soy muy respetuoso de los órganos partidarios, harán lo que tengan que hacer y yo esgrimiré en mi defensa en su momento. Lo que me preocupa es que tomen las cosas muy a la ligera, yo di las explicaciones del caso y dije por qué tomé la decisión”, detalló a Radio Sudamericana.

Asimismo, dijo “hemos hecho muchas modificaciones al presupuesto original, para que salga un Presupuesto menos dañino y he manifestado públicamente que estoy en total desacuerdo con las políticas partidarias de este Gobierno, pero tenemos que ser una oposición responsable, donde busquemos que el mal sea menor”.

Macías aseveró “no he tenido ninguna orden partidaria, sí me entero por un mensaje de Facebook las decisiones, eso es una falta de respeto”.

Por otra parte, contó que no tiene relación con las autoridades del partido e indicó “de Gerardo Bassi, no supe nada desde que perdimos la elecciones en Goya. Soy congresal del partido, soy vicepresidente del PJ en Goya y conmigo nadie se comunicó”.

“Si soy sancionado, Rubén Bassi también es pasible de sanción por todas las declaraciones y lo que ha hecho en Goya en contra del gobierno que teníamos del justicialismo. Acá hay que empezar a revisar todo lo que se ha votado tanto en Provincia como en Nación”, manifestó.

Además, remarcó: “No hablo con nadie, porque nadie se comunica conmigo. Dos días antes me avisaron de la reunión del PJ y las invitaciones se tienen que hacer con tiempo para que podamos adecuar los tiempos y poder llegar al lugar”.