Velotti se instaló en la semifinal

El correntino Agustín Velotti (777 en el ranking de la ATP) avanzó ayer a las semifinales del Future 8 de la Argentina, Copa Escobar, al derrotar al italiano Andrés Gabriel Ciurletti por 6-0 y 6-1 en apenas 53 minutos de juego.

Por el pasaje a la final del torneo que se disputa en las canchas lentas del club Puerto del Lago, hoy desde las 11.30 se medirá con el segundo preclasificado Mariano Kestelboim(510).

El encuentro de ayer entre Velotti y Ciurletti, que llegó al cuadro principal desde la clasificación, no tuvo equivalencias.

El correntino se mostró muy superior de principio a fin. Aprovechó 6 de los 9 puntos de quiebre que tuvo para superar el cruce de cuartos de final.

Un dato que refleja lo que fue el partido: el italiano no tuvo puntos de quiebre a su disposición.

Por su parte, Kestelboim (22 años) derrotó ayer a Leonardo Aboiam por 6-2 y 6-4.

Será el segundo choque entre Velotti y Aboiam dentro de los torneos Future. El único antecedente es muy particular y se dio en Venezuela durante el 2015. Velotti se imponía por 6-3 y 5-2, pero debió retirarse por lesión.

En la otra semifinal del torneo bonaerense, también hoy desde las 11.30, competirán Santiago Rodriguez Taverna y Facundo Mena.