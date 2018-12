Las Maratones Barriales cerraron el año en la Costanera

En la tarde de este sábado, de cara al río Paraná, se realizó con gran éxito el cierre de las Maratones Barriales en la Costanera Sur, propuesta impulsada por la Municipalidad de Corrientes que, junto a tantas otras iniciativas, ratifica el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano, que consiste en convertir a Corrientes en una ciudad de eventos y oportunidades para todos.

En la oportunidad, además de una gran convocatoria en la carrera (sexta y última de este ciclo, que continuará el año próximo), y de las habituales clases abiertas de zumba, los vecinos pudieron disfrutar de presentaciones de artes marciales, en plena Costanera, actividad que contó con la participación de funcionarios municipales y también de los vecinos presentes; como así también un cierre a toda orquesta con presentaciones de grupos de carnaval, entre otras sorpresas.

“Estoy muy contento y satisfecho, con estas seis fechas de maratones en las que recorrimos los barrios de la ciudad y ahora culminando en la Costanera Sur, con una gran convocatoria de maratonistas”, dijo el intendente, quien automáticamente resaltó “la interacción con los vecinos, con muchos niños participando” y reiteró que “lo que nosotros queríamos era instalar el concepto de la maratón en los barrios, recuperar ese concepto, y sobre todo el hecho de tener un calendario y poder cumplirlo”.

Así, culminó con marcado éxito el Circuito 2018 de las Maratones Barriales, exitosa iniciativa de inclusión deportiva puesta en marcha por la gestión del intendente Eduardo Tassano, la cual tiene por finalidad proponer y propiciar el deporte en los vecinos y con los niños, y la integración en los barrios.

La actividad que ya había convocado a más de 200 corredores por prueba en los barrios Santa Teresita, Mil Viviendas, Esperanza, Molina Punta y Laguna Seca, y que redoblará la apuesta en 2019.



CORRIENTES, CIUDAD DE EVENTOS

La oportunidad fue propicia para ratificar ante los vecinos de la ciudad la firme intención de esta gestión municipal de transformar a Corrientes, convirtiéndola en una ciudad amigable, de eventos y de oportunidades. “Esto, el Mes de Corrientes en los barrios, la Feria Itinerante del Libro, me parece que son cosas que demuestran que hacemos lo que decimos, que consiste en llevar a los barrios eventos, espectáculos y, en este caso, deporte y salud”, afirmó Tassano.

“Hay una vastísima actividad cultural y deportiva, eventos universitarios en muchos lugares en los que estuvimos presentes con apoyo, escenario, coordinación de actividades con diferentes organizadores, y la verdad que esos dos grandes eventos que tiene Corrientes que son la Fiesta del Chamamé y los Carnavales, nos hemos ido ubicando para que en la ciudad se generen todo tipo de eventos”, indicó. “Hay una demanda de posibilidades para el año que viene y vamos a seguir en esa línea”, ratificó.

“El año que viene redoblaremos la apuesta, con un calendario más ambicioso y con otros objetivos. Vamos a buscar mayor participación de los niños y jovencitos, así que vamos a seguir en ese camino y con el deporte, redoblando nuestra presencia en los barrios, con juegos y deportes recreativos, sobre todo para los niños menores de 12 años”, anticipó el intendente.

En materia de planificaciones llevadas a cabo por la gestión tendientes a fortalecer el turismo en la ciudad, Tassano consideró propicia la ocasión para ejemplificar acciones en ese sentido. “Hay muchas inquietudes empresariales. En breve anunciaremos la construcción de dos hoteles importantes, lo cual favorece a las diversas áreas de turismo, a ampliar la capacidad hotelera de la ciudad y todo lo que eso conlleva”, anticipó el intendente.

En ese contexto, recordó que la gestión que encabeza ejecuta “una coordinación de trabajo con los equipos gastronómicos, la gente de hotelería, así que estamos hacemos lo que tenemos que hacer, que es coordinar todo este tipo de actividades”.



LEANDRO CENTANARO, CAMPEÓN DE LAS MARATONES BARRIALES

“La verdad que estoy muy contento de haber participado todo el año de estas maratones barriales. Venía puntero y ahora estoy coronándome campeón; venía primero pero necesitaba correr ahora para asegurar el primer puesto”, manifestó Leandro Centanaro, quien resultó vencedor de la carrera realizada este domingo, con lo cual ratificó su primer lugar en la grilla general del ciclo 2018 de las Maratones Barriales en la fase competitiva (5 kilómetros).

“Estoy muy contento, hablé con la organización y los felicité a todos. Fue un evento muy lindo, todas las etapas fueron muy buenas, con el acompañamiento y la participación de la gente, que se sumó a las carreras y cada fecha que pasaba se interesaba más. Estoy muy feliz por el evento y agradezco a toda la gente que pudo hacer esto”, celebró el maratonista.

En ese sentido, el corredor recalcó la propuesta llevada adelante por la gestión del intendente Tassano, con presencia en los barrios de la ciudad. “Estoy muy conforme con la Municipalidad, que propone todo este tipo de eventos. Este proyecto es muy bueno, hay que apoyar el deporte, es un proyecto lindo y ojalá que siga, que así dijeron que va a ser”, valoró. “Siempre las carreras fueron acá en la Costanera. Así que es muy bueno que se llegue a los barrios, la gente espera la carrera en cada barrio porque a veces no puede venir hasta el centro, así que está muy bueno que se llegue a cada lugar, porque los vecinos se interesan y se forman lindos grupos tanto de deportistas como de amateurs”, destacó Leandro. “Ahora hay que seguir entrenando, no parar en el verano y seguir metiéndole, para llegar en óptimas condiciones al año que viene”, finalizó el deportista.



VECINOS, SATISFECHOS

“Me pareció interesante, por eso vine a participar”, dijo Antonio Romero, vecino de la ciudad que si bien este sábado debutó en las Maratones Barriales, afirmó que continuará participando el año próximo. “Esta es la primera vez, pero si Dios quiere vamos a venir”, sostuvo.

“Esta es la primera vez”, dijo Roxana Ledesma, otra debutante en el certamen que se corrió en la modalidad de 2 kilómetros (participativa). “Me parece muy importante que el Estado apoye al deporte, sobre todo a los chicos y jóvenes”, consideró.

Otro de los vecinos que corrió por primera vez en las Maratones Barriales fue Martín Fernández. “Por ahora, en 2 kilómetros. Después vamos a ir entrenando para el año que viene”, se esperanzó. En ese marco, recalcó la importancia de la iniciativa al considerar que “se le da participación también a los chicos, sin importar la edad”, entre otras valoraciones.



“POTENCIANDO EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD”

“Es un ciclo muy exitoso que fue recorriendo los barrios de la ciudad y ahora contamos con este gran cierre, potenciando lo que es una ciudad de eventos, que es uno de los objetivos que nos propusimos al inicio de la gestión, que se va logrando con el tiempo”, ponderó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Gustavo Lorenzo Brisco, desde la Costanera. “Estamos potenciando este tipo de eventos deportivos en distintos puntos de la ciudad”, añadió.

“Seguimos la apuesta fuerte de que Corrientes se convierta en una ciudad de eventos y de oportunidades para todos los vecinos. Creemos que el objetivo se va cumpliendo y vamos a seguir trabajando para seguir generando este tipo de oportunidades y así ir creciendo en ese sentido”, aseguró el funcionario.

Similares consideraciones tuvo el subsecretario de Deportes, Ramón Vallejos: “Estamos festejando en este día maravilloso, siguiendo con una de las premisas que nos propuso el intendente, de recorrer los barrios y llevar actividades, y en este cierre de las Maratones Barriales lo que ratificamos es el objetivo de que Corrientes se convierta en una ciudad de eventos, que es lo que estamos buscando”, expresó.

“Esta propuesta fue creciendo barrio por barrio, se ha instalado en el concepto del vecino la necesidad de practicar actividad física y además de eso, haber logrado esto nos permite elaborar un calendario anual 2019 para el que tenemos previstas diez maratones, una por mes, así que estamos muy contentos porque es lo que buscábamos cuando arrancamos con esto”, celebró Vallejos. “Uno de los ejes de la gestión del intendente es que Corrientes sea una ciudad de eventos y de oportunidades y estamos logrando que esto se convierta en algo concreto”, subrayó finalmente.

Además de Tassano, Lorenzo Brisco y Vallejos, participaron del evento el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra; el subsecretario de Seguridad, Yamandú Barrios; la directora general de Desarrollo Local Deportivo, Cecilia Romero Delfino y el director de Actividad Física y Recreación, Adrián Meza.