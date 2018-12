Boca se presentará con lo mejor que tiene frente a Independiente

El xeneize jugará con mayoría de titulares ante Independiente por la fecha 14 de la Superliga, clásico a disputarse mañana en Avellaneda a las 19.45, con el arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT Sports.

El técnico Guillermo Barros Schelotto hizo ayer una práctica de fútbol en Casa Amarilla y realizó un ejercicio táctico con titulares y suplentes mezclados, pero la idea es poner mayoría de titulares frente al Rojo.

El motivo es que el último partido de los titulares fue el 11 de noviembre ante River (2-2) en la Bombonera, y la revancha con River por Copa Libertadores se jugará recién el 9 de diciembre en Madrid, a las 16.30 (hora argentina).

No figuran en la lista de concentrados Pablo Pérez, quien no está totalmente recuperado aunque le dieron el alta de su úlcera en el ojo izquierdo, y Leonardo Jara, con una molestia en el pie izquierdo impactado por un vidrio tras la agresión al micro que trasladaba al plantel al Monumental el domingo pasado.

El resto, incluidos Julio Buffarini y Ramón Abila, quienes no se entrenan hace tres días por sobrecargas musculares, figuran entre los 22 concentrados.

El posible equipo será con Esteban Andrada; Gino Peruzzi, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios o Fernando Gago y Agustín Almendra o Fernando Gago; Mauro Zarate, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Una buena noticia es que Cristian Pavón, quien viene de tener un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el partido de ida ante River, empezará a entrenarse el lunes en forma normal y podría estar el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu.