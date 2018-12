Colombi: “Nación nos descuidó un poquito”

El ex gobernador de Corrientes aseguró que el año que viene “no habrá sorpresas en Cambiemos y Macri va a ser candidato a presidente”.

“La Nación nos descuidó un poco. Hay proyectos que están demorados: todavía está pendiente la Ruta 126, completar los proyectos de los puertos y del segundo puente”, dijo. Sin embargo, destacó que pese a todo “se están haciendo muchas obras”.

Sobre la paridad de género, señaló en declaraciones a LT7: “La paridad de género se va a dar. Hay 4 proyectos por lo que propongo una comisión de diputados, senadores y el Ejecutivo para que haya consenso. Creo que no es una cuestión de número, sino de derecho natural de la mujer, pero si falta una ley la haremos”, manifestó el ex gobernador con respecto al tema de la paridad y agregó que “el tema de la mujer es natural. En nuestro comité son doce las mujeres sobre 21 miembros y no es cuestión de números, sino de personas. Si es necesario una ley, se avanza en esa ley”.

Sobre el voto joven insistió que “no es un problema” y que “hace falta una reforma integral del sistema electoral”.