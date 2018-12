Dani Alves, indignado con que se juegue en España

El defensor brasileño Dani Alves no se quedó con las ganas de expresar su punto de vista sobre la decisión de la Conmebol de jugar el partido de vuelta de la final de la Libertadores entre River y Boca, en el estadio Santiago Bernabéu.

“Para mí, jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que me tocará ver como jugador de fútbol, como sudamericano y como alguien que considera que este deporte se puede vivir con sentimiento, con pasión y sobre todo con respeto”, dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Me parece que toda esta gente, que no tiene nada que ver con lo sucedido, no tiene que pagar por unos maleducados. A lo mejor, solamente tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en una final y no la van a poder ver porque lo han cambiado a Europa”.

Alves explicó que se sintió en la obligación de dar su opinión al respecto como futbolista sudamericano y aguardaba que las autoridades de la Conmebol cambiaran de opinión y no se llevaran el juego al Santiago Bernabéu.

“Se supone que no tengo nada que ver, pero yo como jugador sudamericano y como un enamorado del fútbol y de la rivalidad sana, me he sentido en el derecho y la obligación de expresar mi opinión. Espero que esto no se juegue por el bien del fútbol y por el respeto de aquellos que no tiene nada que ver.