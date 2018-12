Jardín N° 31: realizan excavación para modernizar el sistema eléctrico

En el predio de la Escuela Centenario, más precisamente en un espacio verde del Jardín N° 31, una amplia excavación que se realizó en uno de los patios sorprendió a los transeúntes asiduos, y desde la dirección de Infraestructura Escolar explicaron que se trata de labores que realizan con el fin de modernizar la instalación eléctrica de la institución.

Al respecto, el director de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, detalló a El Litoral: “La excavación se realizó para corregir un problema detectado en la subestación interna de energía eléctrica (Setin), que estaba ubicada en el subsuelo. Eso conllevaba un potencial riesgo de incendio, por lo cual se tomó la prevención de sacar de ese lugar el Setin. No es una obra de gran envergadura, pero si es muy importante”. En otras palabras, la Escuela Centenario tenía un vetusto sistema eléctrico que, si bien no tuvo mayores problemas en los últimos años, generaba incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir ante una eventual falla.

“Como es una escuela antigua, tenían otras normas de seguridad, por lo que había que readecuar las condiciones edilicias. No se trata de una reforma invasiva, porque hay que extraer el Setin para colocarlo en la entrada. La Dpec (Dirección Provincial de Energía de Corrientes) es la encargada del mantenimiento”, indicó Breard.

Dicha obra comenzó a realizarse esta semana y forma parte de un plan de mejoras, destinado a prevenir futuros incidentes. Sobre este punto, el director de Infraestructura, señaló: “Estamos trabajando en las escuelas que necesitaban ajustes. Previamente realizamos un relevamiento para detectar problemas urgentes, como ser agua, electricidad y potenciales problemas estructurales”.

Por otra parte, debido a que las reparaciones se realizan en el exterior del edificio escolar, las clases del Jardín de Infantes Nº 31 no se vieron afectadas. De hecho, los directivos de la escuela primaria (que funciona en el mismo predio), hasta el jueves desconocían las razones de la excavación.

En este marco, además, el director de Infraestructura Escolar comentó que en la provincia se vienen llevando a cabo varias reformas edilicias, mientras alistan nuevas obras.

“Estamos trabajando en varias escuelas, arreglando necesidades prioritarias de las cubiertas, el sistema eléctrico y los sanitarios. Por ejemplo, en escuelas de Monte Caseros, Curuzú Cuatiá. Iniciamos también en la Escuela Normal de Goya, con una inversión de cinco millones de pesos. Tenemos obras muy importantes en toda la provincia, más de 50 en marcha”, sintetizó Breard.