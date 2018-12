Santiago Solari: “Este partido perdió trascendencia en mi corazón”

El argentino Santiago Solari, ex jugador de River Plate y actual entrenador del Real Madrid, consideró ayer que el estadio Santiago Bernabéu es el mejor escenario para recibir la final de la Copa Libertadores de América entre los Millonarios y Boca, aunque también admitió que el Superclásico “perdió trascendencia en su corazón” luego de los incidentes ocurridos el pasado fin de semana.

“Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, es un honor para el madridismo, para nuestro estadio, recibir la final de la Copa Libertadores, el clásico del fútbol argentino, el enfrentamiento entre los dos clubes más grandes de mi país en el Bernabéu. Ojalá que nuestro estadio ayude a poner un buen cierre a esta final tan complicada”, comentó el “Indiecito” Solari, nacido hace 42 años en Rosario, según informó la Agencia EFE.

El actual entrenador del Real Madrid (reemplazó en el cargo a Julen Lopetegui el 29 de octubre pasado) ofreció la habitual conferencia de prensa previa a cada partido, en este caso al que jugará mañana su equipo como local ante el Valencia por la fecha 14 de la Liga española, y no pudo evitar referirse a la Superfinal que animarán los dos colosos del fútbol argentino y sudamericano.

“No puedo eludir las causas que traerán el partido a Madrid, a un océano de distancia de Buenos Aires. Lo que sucedió hizo que pierda trascendencia en mi corazón y también ha roto muchos corazones, es una lástima, sobre todo como ejemplo para los niños”, añadió Solari, que jugó en River y también en el Real Madrid.

El rosarino, hijo de Eduardo y sobrino de Jorge, ambos ex jugadores, no ocultó finalmente su deseo de que gane River luego de su paso por el club en 1996, cuando debutó como profesional.

“Mis simpatías ya se conocen, aunque lamentablemente para mí ha perdido trascendencia este partido en mi corazón, ha perdido un poco el interés”, concluyó.