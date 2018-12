Si el conductor no tiene el casco puesto, retirarán la moto de la vía pública

La Municipalidad de Goya advirtió que desde hoy fortalecerán los operativos de control destinados a que tanto los conductores de las motocicletas como los acompañantes usen casco. Quienes incumplan con la normativa no sólo serán multados, sino que además les secuestrarán el rodado.

Sobre esto, el director de Tránsito Fernando Vallejos recordó que hace varias semanas ya están avisando a la población que serán más rigurosos con el cumplimiento de la legislación que tiene como objetivo reducir los riesgos de daños físicos a quienes sufren un accidente. En este sentido, el funcionario en diálogo con una radio local expresó que “a partir de este sábado (hoy) quien no conduzca su motocicleta con casco tendrá que pagar la infracción en el Tribunal de Faltas”. Y recién cuando efectivice ese abono, “le será devuelto su rodado”, añadió.

Asimismo, instó a que más allá de evitar ser sancionados, los motociclistas usen casco como una forma de contribuir a preservar la vida. Por ello, al igual la Municipalidad de Goya, son numerosas las entidades que hacen hincapié en la necesidad de cumplir con la legislación nacional.

Precisamente, de acuerdo con datos difundidos por la asociación civil Luchemos por la Vida, “los motociclistas que no usan casco tiene mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes”. Hipótesis que basan en estudios realizados por la Oficina General de Contaduría de Estados Unidos (GAO), que sostiene haber comprobado que aquellos que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no lo utilizan y hasta un 85% menos de lesiones graves.