“Lo importante para nosotros era ganar”, recalcó “Sebita” González

Al mediocampista de Cambá Cuá, Sebastián González, le tocó saltar desde el banco de suplentes en el partido de ida de la final del Torneo Provincial. Su aporte fue valioso para el juego del Rojo y además estampó uno de los goles para el triunfo 4 a 2 sobre Victoria de Curuzú Cuatiá, durante la jornada del sábado en cancha de Ferroviario.

“En el gol fui al ataque confiado, porque nos dimos cuenta de que todos iban en busca de (Guillermo) Barreto y nos dejaban a nosotros casi sin marca”, explico el mediocampista quien llegó por el segundo palo con golpe de cabeza para estampar el 2 a 1 tras una apilada y centro pasado del lateral izquierdo Jorge Almirón. “En el gol mío fue así; y si no lo hacía yo, lo hacía mi hermano que estaba cerca mío”, agregó. Cambá Cuá llegó a tomar una ventaja de 4 a 1, pero a los 52 minutos del segundo tiempo el elenco curuzucuateño concretó un descuento (remate de Mario Barboza) que mantiene abierta la serie final por el título Provincial.

González expresó que “fue un partido muy friccionado, muy hablado, y sin querer uno entra en el barullo y se deja llevar por el nerviosismo”. Ahondando en esto, agregó: “De afuera, de la tribuna te dicen que no te calentés, que estés tranquilo, pero tenés que estar adentro de la cancha, a mil, y cuesta tener esa tranquilidad”.

Pese a ese último gol de Victoria, que cerró una acción muy discutida por parte de Cambá Cuá, ya que los futbolistas del Rojo le reprocharon al árbitro Julio César Enrique, ya que consideraban que no hubo infracción de Fernando González en la jugada previa al segundo grito curuzucuateño. A pesar de este descuento, “Sebita” puso énfasis en que “lo importante para nosotros era ganar y si era por tres goles, mejor. Pero, bueno, fue por dos y nos vamos felices igual”.

“Estamos tranquilos, porque tenemos dos goles de ventaja, que no es poca cosa”, expresó el mediocampista, y remarcó que “sabemos que en Curuzú Cuatiá va a ser difícil, pero tenemos gente de experiencia y estamos preparados para este tipo de finales”.

De cara a la revancha a disputarse en cancha de Victoria el próximo fin de semana, anticipó que “hay que tratar de mantener la calma, y que ellos se pongan nerviosos: en la semana hay que hablar del juego y también sobre esto”, concluyó.