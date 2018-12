Biscay: “River fue el mejor equipo durante toda la Copa”

Matías Biscay, el entrenador de River Plate por la suspensión de Marcelo Gallardo, aseguró ayer que se consagraron campeones ya que fueron “el mejor equipo de la Copa Libertadores”.

“River fue el mejor equipo durante toda la Copa. Enfrentamos a los rivales más difíciles y estuvimos a la altura. En semifinales eliminamos al último campeón (Gremio) y en la final contra nuestro clásico rival fuimos superiores en los dos partidos”, explicó Biscay en conferencia de prensa al ser consultado por las virtudes del flamante campeón.

El ayudante del “Muñeco”, que casualmente también estuvo en el banco de suplentes en la final contra Tigres de México en 2015, expresó su alegría por el título y enalteció a sus dirigidos.

“Es una satisfacción trabajar estos jugadores. Disfrutamos de tenerlos. Si no fuera por ellos no estaríamos acá. Son humildes y grandes jugadores”, subrayó Biscay, quien compartió la conferencia con el capitán, Leonardo Ponzio.

“El mérito total es de los jugadores”, agregó Biscay, que también se acordó de los hinchas de River Plate que no pudieron viajar a Madrid.

“Lo que hicieron los jugadores fue para esa gente que se sintió estafada en su ilusión. No toda la gente de nuestra sociedad es violenta, es sólo un mínimo grupo. La gente que se comportó bien hoy tendrá un poco de felicidad por lo que hicieron los jugadores”, destacó.

Consultado por el reencuento con Gallardo, quien vio el partido desde un palco, Biscay contó que se dieron “abrazo interminable” y lloraron “juntos de alegría”.

“Nos abrazamos y lloramos. A veces no necesitamos hablar porque nos entendemos con la mirada. Cada uno sabe lo que piensa del otro. Nos dimos un abrazo interminable y lloramos juntos de alegría”, confesó.

Y sobre su compañero añadió que hay tres palabras que lo caracterizan “calidad, voluntad y exigencia”.