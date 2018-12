Francia exige a Trump que no se inmiscuya en la crisis

El Canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, le reclamó ayer Donald Trump que no se inmiscuya en la crisis desatada por las violentas protestas de los “chalecos amarillos” contra el gobierno de Emmanuele Macron, después de que el jefe de la Casa Blanca asegurara que las revueltas responden a la falta de consenso sobre el acuerdo para frenar el acuerdo climático.

“No hacemos consideraciones de la política interior estadounidense, y queremos que sea recíproco”, dijo Le Drian en una entrevista, al ser preguntado por los mensajes de Trump en su cuenta de Twitter sobre el movimiento espontáneo que puso en serias dificultades el mandato del presidente francés.

El jefe de la diplomacia francesa ironizó al indicar que no creía que cuando Trump decía que los manifestantes en Francia lo coreaban a él, se refiriera a las marchas organizadas el fin de semana para reclamar acción frente al cambio climático.

A la puntualización de un periodista de que Trump aludía a las marchas de los “chalecos amarillos” contra el aumento del precio de los combustibles, el jefe de la diplomacia gala replicó con tono jocoso que “los ‘chalecos amarillos’ no se han manifestado en inglés, que yo sepa”, informó la agencia de noticias Efe.

“Hay que tener cuidado con las declaraciones”, porque las imágenes que se han visto en Estados Unidos en las que se jaleaba a Trump son de hace unos meses y habían sido grabadas en Londres, agregó.

“No tomamos partido en los debates estadounidenses. Déjenos vivir nuestra vida de nación”, repitió el ministro francés.

Trump insistió el sábado en atribuir las protestas de los “chalecos amarillos” a la supuesta impopularidad en Francia del Acuerdo de París, del que decidió retirar a Estados Unidos unos meses después de llegar al gobierno. “El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente”, escribió en Twitter.

“¿Tal vez es hora de acabar con el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?”, se preguntó el mandatario y continuó: “(Los manifestantes) Corean ‘¡Queremos a Trump!’ Me encanta Francia”.

Convocatoria de Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a dialogar hoy a los principales sindicatos y cámaras empresariales del país para discutir la crisis desatada por las protestas del heterogéneo movimiento de los chalecos amarillos, tras una nueva jornada de manifestaciones que terminó con más de 1.700 detenidos y casi 100 heridos.