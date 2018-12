Jueces decidirán si toman pruebas contra Jones Huala

Los jueces del Tribunal Penal Oral deberán resolver si toman en cuenta o descartan el material probatorio de los agentes de inteligencia que siguieron y escucharon a Jones Huala desde el 2008.

Estos documentos están amparados en la Ley de Seguridad Interior del Estado Chileno y buscan aportar datos a la causa por incendios en el que está imputado el activista mapuche.

Tras el paso de unos 20 testigos, entre víctimas y ex policías, durante el juicio oral contra Facundo Jones Huala por un ataque incendiario perpetrado en 2013 al fundo Pisu Pisué en la región de Los Ríos, la fiscalía se reserva para las jornadas finales un conjunto de indicios que anticipan la parte más polémica del proceso.

Se trata de seguimientos, escuchas telefónicas y de los testimonios de los agentes de inteligencia que investigaron al activista mapuche a partir de 2008, amparados en la Ley de Seguridad Interior del Estado chileno.

Los jueces del Tribunal Penal Oral de esta ciudad turística y agrícola-ganadera deberán resolver si toman en cuenta o descartan de plano ese material probatorio para emitir un veredicto. En ese punto medular parecería cifrarse la suerte del lonco.

La legislación trasandina le permite a la Policía, previa orden judicial emanada de una Corte de Apelaciones, investigar preventivamente a personas en situaciones excepcionales como son los presuntos actos de terrorismo o hechos graves que afecten a la seguridad interior del país. Aquí la violencia rural indígena entra dentro de esa amplia categoría. En todos los casos esas investigaciones están dirigidas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), son reservadas y secretas y, según prevé la norma, pueden ser utilizadas como pruebas en un proceso criminal siempre que el Ministerio Público Fiscal las requiera y que la ANI autorice su divulgación parcial o total. Aunque en la mayoría de los casos se llega a conocer sólo una porción de esas investigaciones.

A ese cúmulo de polémica información acudirá el fiscal Sergio Fuentes Paredes para intentar probar que el lonco lideró el ataque contra aquel fundo en un contexto de reivindicación territorial delictual y de expansión del conflicto indígena desde la "zona roja", el área de Temuco, a la región de Los Ríos.

"Se exhibirán pruebas que no fueron ventiladas en otros juicios y que tienen que ver con cómo nos enteramos sobre la llegada de Jones Huala a Chile. También se expondrá la información básica que entregó la Policía argentina sobre él a partir de su participación en conflictos en Villa La Angostura en 2009 y cuáles eran sus motivaciones, vinculaciones y movimientos en nuestro país. Según esa información, Jones Huala ingresaba por pasos clandestinos a Temuco para apoyar atentados y desde allí reclutó a un grupo de personas para propagar el conflicto mapuche hacía una región que hasta entonces no sufría ese tipo de atentados", dijo Fuentes Paredes.

Mientras los investigadores policiales y los agentes de inteligencia convocados a prestar declaración explicarán cómo ellos concluyeron que Huala encabezó presuntamente el ataque, el viernes una perito del Departamento Central de Criminalística señaló que se hallaron dos perfiles genéticos en un par de botas identificadas por las víctimas como las usadas por el encapuchado que dirigió el ataque.

Esa prueba no pudo ser cotejada debido a la negativa de Jones Huala a aportar muestras de su ADN.

Se espera que mañana o a más tardar el miércoles el Tribunal emita su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Huala. Los jueces cuentan luego con hasta cinco días hábiles para dar a conocer la fundamentación del fallo, que se espera leerán la próxima semana.