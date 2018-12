San Jorge goleó a Altos Hornos Zapla y se metió en el octogonal

Con dos partidos se cerró ayer la fecha 18, última de la Zona 4 del Torneo Federal A, que decretó la clasificación de San Jorge de Tucumán al octogonal de la fase campeonato.

Como para no dejar dudas de su clasificación el elenco tucumano goleó en su cancha 4 a 0 a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Anotaron para el conjunto de San Andrés: Ricardo Tapia, Emanuel Cuevas, Javier Bayk y Claudio Vega.

Con este triunfo San Jorge se ubicó en el cuarto lugar de la Zona 4, detrás del líder Boca Unidos, el escolta Chaco For Ever y el tercero Sarmiento de Resistencia.

Por su parte, Crucero del Norte no pudo evitar jugar la Reválida, ya que además del triunfo de los tucumanos, el propio Colectivero no pudo como local frente a San Martín de Formosa y empató 2 a 2.

Rodrigo Cerdan y Leonardo Marinucci anotaron para el elenco misionero, un doblete de Facundo Suárez decretó la igualdad del conjunto formoseño.

Rivales

Desamparados de San Juan, Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), Huracán Las Heras de Mendoza, y Deportivo Maipú de Mendoza se clasificaron al octogonal por la Zona 3 y serán los rivales del Aurirrojo correntino en la fase campeonato. Anoche se completaba la fecha 18 y se terminaba de definir el orden de clasificación de estos cuatro equipos.