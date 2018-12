Víctimas de violencia fabrican regalos navideños

Un grupo de mujeres que sufrieron violencia de género y viven en un refugio para víctimas en la ciudad de La Plata lanzaron a la venta almanaques, manteles y repasadores con motivos navideños, a partir de un taller que busca empoderarlas económica y emocionalmente.

Se trata de mujeres que viven en la Casa María Pueblo, de la ONG homónima, que les da refugio cuando huyen de sus parejas violentas y las asiste en aspectos legales y psicológicos, para que puedan superar esa situación y hallar una manera de seguir su vida.

El refugio, que tiene capacidad para albergar a 70 personas, fue construido por esa entidad en un predio que está permanentemente monitorizado para evitar el ingreso de los agresores.

Mariela contó en qué momento buscó refugio allí: "Cuando huí de mi pareja que me quiso matar", precisó.

"Acá me enseñaron a trabajar, me capacitaron para que pueda fabricar la ropa de mis hijos, mi ropa y que pueda coser para vender", relató.

En la Casa María Pueblo "me dieron la posibilidad de empoderarme económica y emocionalmente para seguir adelante, para poder contar con un sustento económico para mis hijos y para mi".

Marisa, contó: "Tejemos, reciclamos cajas y botellas y hemos producido repasadores, manteles y almanaques navideños que ponemos a la venta", detalló.

El dinero que obtienen por las ventas de esos productos, dijo, "ayudará a las mujeres que actualmente viven en el refugio y a aquellas que ya se fueron pero participan de los talleres de capacitación". Las personas interesadas en ayudar así a estas mujeres pueden contactarse a través del Facebook Casa María Pueblo por la Igualdad de los Derechos entre los géneros.