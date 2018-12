Javier Acevedo, el músico que deslumbró al G20: "Fue una experiencia extraordinaria"

Por Guido Rodríguez*

Colaboración

¿Cuándo se te despertó el deseo de tocar el acordeón?

Desde los cuatro años tuve acordeones de juguete, a los siete años aprendí mi primer tema musical en casa de mis abuelos en Guaviraví, Corrientes, un pueblito que se encuentra a diez kilómetros de Yapeyú. Desde aquel entonces jamás paré de tocar acordeón.

¿Qué artistas son tus referentes en el Chamamé?

Bueno, quien fue mi maestro Pedro Montenegro, y otro referente fue Nini Flores, con quien tuve la oportunidad de formar parte de un show en el Centro Cultural Kirchner.

¿Cuántos trabajos discográficos llevas grabados?

Como sesionista muchos…., peros solista sólo uno hasta el momento. Se llama “Valentina” y está en todas las plataformas digitales, como el caso de Spotify.

¿Cómo surgió la posibilidad de estar en el Teatro Colón para el marco de la Cumbre del G20?

Bueno… a mí me convoca Gustavo Mozzi para preparar e interpretar el Chamamé.

¿Qué sentiste tocar tu música y que fue aplaudida por los máximos líderes del mundo?

Una experiencia extraordinaria de la más fuerte que he vivido, tocar la música que amo y poder mostrarle al mundo. Representar lo mejor posible nuestra música y sus riqueza es algo difícil de expresar, sólo me sale la palabra amor….. amor a mi acordeón y a nuestra música.

¿Actualmente en qué proyecto estás trabajando?

Éste disco que nombré anteriormente Valentina es algo que quiero trabajar, ya que es un proyecto propio.

Nombrame algunos artistas con los que has trabajado en éstos últimos años.

Con Jairo estoy desde los 17 años hasta la actualidad, pero también acompañé en distintas oportunidades a figuras como Teresa Parodi, Ramona Galarza , Trío Laurel. En discos acompañé a Raúl Lavié , Con Jairo grabé tres discos y también un proyecto con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica de la cual hay un DVD en vivo.

¿Que podrías decirles a todos aquellos jóvenes con deseos de aprender a tocar acordeón y que por distintas circunstancias no lo pueden hacer?

Que no bajen los brazos, que siempre hay una posibilidad cuando grande es el deseo. Lo importante es arrancar para siempre tener fé, pero no quedarse salir a buscar que algo encontrarán.

(*) Coleccionista, periodista y difusor del chamame en Buenos Aires.