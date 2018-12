El Gobierno criticó la orden de liberar a Boudou: "Es un retroceso"

La decisión de la Justicia de concederle la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión, generó rechazo en el gobierno nacional, que la calificó como "un retroceso".

Así lo aseguró el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien destacó que "es una posición que no comparto. En su momento, cuando fue la condena, me pareció bien la decisión del tribunal de hacer efectiva la detención en ese momento, es una posición que tenía cuando era juez, que sostenía que cuando las penas eran a cumplir, en el momento en el que uno es condenado uno pierde la inocencia y debe empezar a cumplir esa pena".

"Lamentablemente, esto es un retroceso, pero es una decisión de la Justicia que el Gobierno respeta. Esto es una transición, hay muchos jueces que fueron designados por el Gobierno anterior, que tienen una mirada abolicionista del Código Penal, cercana a la mirada de Zaffaroni, donde siguen generando estas inequidades, que generalmente no se dan con la persona que no tiene visibilidad, sino con los poderosos", agregó Garavano en diálogo con radio La Red.

Por otro lado, el ministro se refirió al llamado a indagatoria del padre y el hermano del presidente Mauricio Macri, Franco y Gianfranco, respectivamente, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas: "Somos respetuosos, aceptamos la decisión de la Justicia, y se presentará el padre del Presidente, no sé si podrá hacerlo porque tiene una situación de salud. Es un tema privado, que tiene que ver con la situación de estas personas y marca el clima de independencia judicial".

"Macri no se mete en esta causa, tiene un compromiso muy fuerte con todo lo que tiene que ver la independencia judicial, la lucha contra la corrupción. El Presidente estará tranquilo, no va a interceder de ninguna manera, lo podría haber hecho y claramente no lo hizo", detalló Garavano.

Por último, consultado por la conferencia de prensa que esta tarde brindará un grupo de actrices para denunciar las situaciones de abuso y de violencia que vivieron durante su carrera, Garavano consideró que "el abuso a las mujeres y el ejercicio del poder indebido es bueno que se presenten a la Justicia y que se vaya perdiendo el tabú en la sociedad. La persona acusada deberá responder a las acusaciones. Durante muchos años la sociedad mantuvo ocultos estos hechos. La sociedad va evolucionando, y la sociedad argentina cada vez más valora la libertad y los derechos".

Infobae