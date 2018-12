Joven que recibió trasplante bipulmonar fue atacada y abusada por un delincuente

Susana “Susy” Máxima Ortíz, la joven de 19 años que fue trasplantada con éxito en el mes de marzo pasado tras encabezar la lista nacional del Incucai, vivió un hecho de inseguridad en Monte Caseros de donde es oriunda.

A través de su cuenta de Facebook relató que fue atacada por un delincuente que le robó su billetera, pero antes la manoseó mientras estaba en el suelo, en un hecho que es considerado abuso sexual.

Susy escribió que todo sucedió el pasado domingo a las 7,10 de la mañana en la esquina de las calles 9 de Julio y Perelló, donde existe una edificación abandonada.

Por las redes sociales escribió: “Venía caminando a mi casa, y en la esquina de 9 de Julio y Perelló me cruzo con un hombre, el cual se había bajado de una moto negra. Hago dos pasos. El hombre me agarra de atrás me tira al piso y empieza a tocarme...”.

Admitió que en ese instante ella venía hablando por teléfono con un amigo que justamente caminaba detrás suyo, a una cuadra de distancia aproximadamente.

“Gracias a que yo en todo momento iba a hablando con un amigo por teléfono que venía una cuadra atrás con otros amigos y mi hermana, pude gritar que venga a ayudarme”, relató.

Declaró que esto hizo que el delincuente se asustara y saliera corriendo, “llevándose mi billetera con unas pertenencias y yo corrí. Cuando mi amigo llega el hombre ya se había subido a su moto e ido”, enfatizó.

En tal sentido con respecto a lo sucedido señaló que “lo hago público no para generar miedo si no para generar conciencia de que ya no podemos andar solas”, expresó.

“Además que varios vecinos ya nos quejamos de esta esquina, estamos cansados de que se junten hombres a tomar y que nadie haga nada. Igualmente estoy bien sólo fue un mal momento. Gracias a mis amigos Luciano Biloni y Emilio Alvarez”, cerró Susy en su publicación.

Caso

El domingo 11 de marzo pasado, la joven estudiante de abogacía había sido sometida a un trasplante bipulmonar en la Fundación Favaloro. Sufría de fibrosis quística en el páncreas lo cual la llevó a estar en emergencia nacional para recibir los órganos.

Permaneció 12 días, lo que le llevó su recuperación; luego regresó a Monte Caseros, donde comenzó una nueva vida, sometida a una dieta especial tras lo cual inició una vida normal.

En ese sentido este fin de semana le tocó vivir una amarga experiencia en un hecho que causó gran indignación en toda la comunidad.