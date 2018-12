Actrices acusaron a Juan Darthés de violar a su compañera Thelma Fardín cuando era menor

“No nos callamos más”. Con un fuerte mensaje, el colectivo de Actrices Argentinas denunció este martes al actor Juan Darthés por presunta violación a Thelma Fardin, su compañera en Patito Feo.

“Acompañamos la denuncia penal de nuestra compañera Thelma Fardin radicada en Nicaragua contra Juan Darthés. Justicia para nuestra compañera. Justicia para todos. Esto recién empieza”, señalaron en un comunicado leído en conferencia de prensa desde el Centro porteño.

Según trascendió, Darthés la habría violado en 2009 en Nicaragua, durante una gira teatral del programa "Patito feo", que se emitía por El Trece. En ese momento, Fardin tenía 16 años.

En un video, Fardin detalló el hecho: "Tenía 16 años, era una nena. El tenía 45, una noche empezó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarro la mano e hizo que me tocara, yo le dije que no. Me tiró a la cama, me corrió el short y me empezó a hacer sexo oral".

La conferencia de prensa había sido convocada la semana pasada por el colectivo Actrices Argentinas y desde este lunes suscitó especial atención una vez que la abogada Ana Rosenfeld anunció en su cuenta de Twitter que abandonaría la defensa de Darthés en la causa iniciada a Calu Rivero por calumnas e injurias luego de que la actriz y modelo contara públicamente que él la acosó sexualmente.

