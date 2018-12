Apac cierra el fin de semana el calendario zonal unificado

Después de sucesivas postergaciones, este fin de semana la Asociación de Pilotos de Autos de Competición (Apac) convoca al autódromo Santiago “Yaco” Guarnieri de la ciudad de Resistencia, donde se correrá la décima y última fecha del campeonato zonal unificado de la Federación Chaqueña de Automovilismo.

El sábado 15 y domingo 16 volverán a tronar los motores de las clases 1, 2 y TC Chaqueño en la que la clase de los Fiat 128 amenaza con batir récord de convocatoria de pilotos con más de cuarenta autos.

Se anuncia que serán de la partida en la oportunidad dos figuras chaqueñas que marcaron protagonismo en las pistas nacionales. Se trata de Renzo Cerretti, flamante campeón de la clase 2 del Turismo Pista, y el subcampeón del TC Pista Mouras Lucas Carabajal. Este último lo hará con una Chevy del equipo de Adolfo Ranz.

Un debutante ligado a la historia del “Yaco”

Lautaro Cantón es sobrino nieto de una familia que tuvo como patriarca a Guarnieri, con una inolvidable historia como dirigente del automovilismo chaqueño.

Con tan solo 16 años Lautaro Cantón debutará el fin de semana en el automovilismo sobre un Fiat 128 de la clase 2, con la preparación de Santiago Ojeda.

“Nací en Posadas pero vivimos en Virasoro (Corrientes). Comencé a los 6 años corriendo karting de tierra hasta que salí campeón de la categoría RF del campeonato Misionero. Desde chico escuchaba cuando hablaban del ‘Tío Yaco’ a quién no conocí pero sé que hizo mucho por el automovilismo, tanto como para que lleve su nombre el autódromo de Resistencia”, señaló el joven piloto, que cuanto antes quiere subirse (por primera vez) a un auto de carrera que en su capot tiene dibujado el perfil de “Yaco” Guarnieri con su clásico toscano.

“También corrí el argentino de karting y ahora estoy entrenando para subirme a un auto de la Fórmula Santafesina donde esperamos debutar. En eso fue que junto a unos amigos decidimos probar suerte en la clase 2 del zonal. Sé que es una responsabilidad, pero me tengo mucha confianza y espero estar mezclado adelante y si podemos vamos a ganar”, expresó con plena confianza.

Por último, Lautaro agradeció “a las hijas de Yaco Guarnieri quienes me dieron mucho apoyo, a Santiago Torres por trabajar mucho sobre el auto, a Javi Torres quién se ocupa mucho de todo, al tío Viborita y a todos mis amigos”, señalo Cantón, quien debutará con 16 años en el cierre del campeonato zonal unificado en el autódromo que lleva el nombre de su tío bisabuelo.