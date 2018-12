Prisión domiciliaria para maestras jardineras condenadas por maltrato

Dos de las cinco maestras condenadas por maltratar y amenazar a nenes del jardín de infantes Tribilín hace un mes y medio continuarán con el castigo en sus casas. La Justicia resolvió este lunes la morigeración de la pena y dictó la prisión domiciliaria para Mariana Buchniv y Gisela Diap.

La defensa de las cinco mujeres había pedido este beneficio para todas, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Isidro sólo lo aceptó en estos casos. Para Buchniv, condenada a cinco años y seis meses de prisión, por padecimientos psiquiátricos y porque no le administraban la medicación necesaria en el penal, y para Diap, cuya pena fue de cuatro años y seis meses, porque su castigo es el más bajo.

Además, ninguna de estas dos docentes aparece en el audio de cinco horas que sirvió como prueba clave para las condenas, registrado en el verano de 2013, por idea del papá de una nena alumna de este jardín de infantes ubicado en Beccar, San Isidro.

El Tribunal resolvió que Buchniv y Diap deberán estar en sus casas, ubicadas en las localidades de Pilar y Garín, respectivamente, con tobilleras electrónicas. El abogado de las familias querellantes, Sergio Arenas, aclaró no obstante que la morigeración no queda firme hasta tanto se defina si se apelará.

Las maestras fueron condenadas en primera instancia el pasado 18 de octubre (aunque las penas se conocieron el 5 de noviembre). Noemí Núñez, directora de Tribilín, recibió una pena de siete años y siete meses de prisión; Yanina Gogonza, siete años; Noelia Gallardo, seis años y tres meses, además de Mariana Buchniv y Gisela Diap. Todas fueron encontradas culpables de los delitos de “abandono de persona, amenazas y lesiones” contra al menos 40 niñas y niños.