Presentarán “Descansar en paz”, la novela de Martín Baintrub

El Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) invita a la presentación de la novela “Descansar en paz”, del publicista Martín Baintrub, que se realizará el viernes 14 de diciembre, a las 20, en el Museo Arqueológico y Antropológico Ex Casa Martínez (Quintana 971). La misma estará a cargo del presidente del ICC, Gabriel Romero, y el periodista Carlos Lezcano.

Baintrub, hace 20 años que trabaja en Corrientes y es uno de los autores de slogans muy conocidos, como Aire Fresco, Somos 1 millón o Corrientes somos todos. El autor hace muchos años que tiene una columna en Facebook donde hace relatos cortos en clave de humor sobre cuestiones de la vida cotidiana. Pero en Descansar en paz, cambia totalmente el registro. Se trata de una atrapante novela policial, sin policías ni detectives.

“1994, un hombre apretado por las deudas y la vida, camina por la zona de Once en el momento del atentado. Decide tirar su attaché entre los restos y desaparecer… El resto es la novela y vale la pena”, dice la famosa escritora Ana María Shua. “Un guión impecable para una película”, propuso el director de cine Pablo Sofovich. “Una novela osada, que desafía reglas morales, es adictiva, una vez que uno empieza a leerla, ya no se puede parar”, dijo Luis Quevedo Director de Eudeba en la presentación en Buenos Aires.

“Concebí la idea de la novela el 11 de septiembre de 2001. Lo recuerdo porque el día del atentado a las Torres Gemelas estaba acá en Corrientes, haciendo la primera campaña de Colombi. Me llevó muchos años decidirme a escribirla. En ese proceso trasladé la acción de Nueva York a Buenos Aires y de las Torres a la AMIA. Me sentía más cómodo en las calles del Once y con personajes que huyen a Paraguay en lugar de escapar a México o Canadá”, sostuvo el autor.