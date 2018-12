Denunciaron a Darthés por violar a una actriz

La actriz Thelma Fardin denunció penalmente que Juan Darthés había abusado de ella cuando tenía 16 años y ambos trabajaban en la tira “Patito Feo”. Lo hizo a través de una entrevista grabada con la periodista especializada en género, Luciana Peker, que se emitió ayer en la conferencia de prensa.

Según su relato, el acoso y la violación sucedieron en la gira teatral de “Patito Feo” -la novela juvenil e infantil producida por Ideas del Sur- que se emitió entre 2007 y 2008. La gira fue en marzo de 2009 por distintos países de América Latina.

Sucedió en Nicaragua, y ese detalle no es nada alentador. Es el mismo país en el que la hijastra del presidente Daniel Ortega acusó al mandatario de haber abusado sexualmente de ella desde los 11 años. La joven hizo una denuncia formal a los 30 años, pero un juez la desestimó con el argumento de que había prescripto.

En ambos casos, si la víctima es menor de edad se agrava la pena en dos terceras partes (8 años más, en caso de violación). En caso de violación a personas de 15 años (o mayores), la pena es de 8 a 12 años de prisión. Esta pena puede aumentar según los agravantes hasta 15 años. La prescripción corre desde que la víctima cumplió la mayoría de edad. A partir de ahí, tiene 20 años antes de que el delito prescriba: sólo pasaron 8.

De haber ocurrido en Argentina habría que remontarse a la norma vigente en ese entonces (aún no existía la Ley Piazza -2011-, ni la ley de “Respeto a los tiempos de las víctimas”, sancionada en 2015).

Lo que dice es que al “abuso sexual con acceso carnal” cuando se trata de una menor de 13 años o “si mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”, le corresponde una pena de entre 6 y 15 años de prisión.

El delito prescribe entre 2 y 12 años después del hecho, de acuerdo a su gravedad. Un tribunal podría considerarlo prescripto, otro podría invocar normas de grada superior (como la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que debe atenderse el interés superior de la persona menor de edad), y seguir adelante con la acción penal.

El relato de Thelma fue acompañado por la denuncia penal, que es precisamente lo que no pudo hacer Calu Rivero (en su caso, el delito había prescrito).

Calu Rivero, además, tuvo que soportar un revés judicial: Darthés, representado por la abogada Rosenfeld, le inició un juicio por calumnias e injurias.

Hubo un llamado a conferencia de prensa y un primer indicio que mostró que el colectivo de “Actrices Argentinas” iba a denunciar algo grave. Hubo un segundo indicio, que empezó a ponerle cuerpo a los rumores: la abogada Ana Rosenfeld escribió en su cuenta de Twitter que hoy mismo (por ayer), horas antes de la conferencia de prensa, iba a renunciar a la defensa del actor Juan Darthés.

Por casos de violencia sexual llamar a las líneas telefónicas gratuitas 144 y 0800-222-1717.