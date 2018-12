Paridad de género: “Esperemos que salga del diálogo maduro de los legisladores”

El gobernador Gustavo Valdés anticipó que no pedirá a su bloque que fije una postura política unánime respecto del proyecto de paridad de género. “Nosotros no podemos dar una directiva a los bloques políticos sino que es una discusión que está a consideración de los legisladores que veníamos solicitando de algunos bloques”, expresó el mandatario en conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, tras la presentación de su balance de gestión.

“Va a atravesar a los bloques legislativos. Es bueno que tengamos una discusión madura, sin apuros. Hay leyes que se pueden sacar sobre tablas y otras que requieren que el diálogo esté maduro. Va a salir o no, producto de la decisión madura de los representantes de ambas cámaras”, indicó. “Son leyes que escapan a los bloques políticos”, manifestó el Gobernador.