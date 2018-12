Estudiantes de Río IV fue primero y será visitante de Boca Unidos

El lunes se cerró finalmente la Primera Fase del Torneo Federal A 2018/19 con partidos correspondientes a la Zona 1 y 3 del certamen.

Estudiantes de Río Cuarto le ganó de local a Desamparados de San Juan 1 a 0, con gol de Alvaro Cuello, partido que cerró la disputa de la decimoctava y última fecha de la fase inaugural del campeonato.

El resultado le aseguró al equipo del interior cordobés la primera posición de la Zona 3, mientras que el conjunto sanjuanino quedó segundo. Tercero clasificó Huracán Las Heras y cuarto Deportivo Maipú, ambos de Mendoza.

Estos equipos se cruzarán en la segunda fase con los cuatro clasificados de la Zona 4, donde Boca Unidos se aseguró el primer puesto tres fechas antes del final. Segundo fue For Ever, tercero Sarmiento y cuarto San Jorge de Tucumán.

Los octogonales de la segunda fase están previstos que se inicien el primer fin de semana de febrero. Se jugarán por suma de puntos, a una sola rueda, y los dos primeros de cada grupo, más el mejor tercero, clasificarán al Pentagonal Final, de donde saldrá el campeón del certamen y primer ascendido a la B Nacional.

Los dos primeros de cada grupo de la fase inicial (Estudiantes, Desamparados, Boca Unidos y For Ever) contarán con la ventaja que jugarán de local 4 de los 7 partidos.

Pese a terminar primero, Estudiantes de Río Cuarto será uno de los cuatro equipos que visitará a Boca Unidos en el estadio del barrio 17 de Agosto. El reglamento establece que en los cruces entre los primeros, será local el que haya acumulado más puntos en la primera fase. Los correntinos fueron los mejores de la primera parte con 36 puntos, mientras que los cordobeses sumaron 27.

El resto

Villa Mitre de Bahía Blanca, Sansinena de General Cerri y Sol de Mayo de Viedma, lograron abrochar en la última fecha la clasificación por la Zona 1 del torneo, la más pareja de todas.

El equipo de Bahía Blanca selló su pasaporte a la segunda fase al derrotar 3 a 1 a Independiente de Neuquén, Alvarado de Mar del Plata, que ya se aseguró de antemano la primera posición del grupo venció 1 a 0 a Sol de Mayo de Viedma, Sansinena dio la nota al superar como visitante a Deportivo Roca de Río Negro 1 a 0, mientras que Ferro Carril Oeste de General Pico le ganó 2 a 1 a Deportivo Madryn, quedando libre Cipolletti de Río Negro.

Alvarado fue primero, Villa Mitre segundo, Sansinena tercero y Sol de Mayo ocupó la cuarta posición del grupo.

Estos equipos conformarán el octogonal A de la segunda fase junto a Unión de Sunchales, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Camioneros de Esteban Echeverría, Buenos Aires.

Contarán con la ventaja de jugar un partido más de local en el octogonal Alvarado, Sansinena, Unión de Sunchales y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Al igual que ocurre con Boca Unidos, Alvarado hará de local frente a Unión de Sunchales, ya que sumó 32 puntos, frente a 25 del equipo santafesino.

Fase Reválida

En tanto que deberán jugar la primera etapa de la Fase Reválida los siguientes equipos. Zona 1: Deportivo Madryn (22 puntos), Cipoletti (19) de Río Negro, Deportivo Roca (16), Ferro Carril Oeste de General Pico (16) e Independiente de Neuquén (10).

Zona 2: Juventud Unida de Gualeguaychú (21), Defensores de Pronunciamiento (20), Sportivo Las Parejas (18), Atlético Paraná (17), y Douglas Haig de Pergamino (15).

Zona 3: Estudiantes (22) de San Luis, San Lorenzo (19), de Alem, Sportivo Belgrano (18), de San Francisco, Juventud Unida Universitario (16) de San Luis, y Racing de Córdoba (13).

Zona 4: Crucero del Norte (24), de Misiones, Gimnasia y Tiro (17) de Salta, Juventud Antoniana (14), de Salta, Altos Hornos Zapla (12) de Palpalá, y San Martín (8), de Formosa.

Jugarán todos contra todos, por puntos, a dos ruedas (dentro de su grupo), clasificando a la segunda etapa el primero de cada zona.

Descensos

Finalizada la primera etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), el de menor puntaje de cada una de las zonas descenderá al Torneo Regional Amateur Edición 2020.

También se confeccionará la Tabla General de Puntos, (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), excluyendo a los primeros cuatro clubes descendidos, los cuatro con menor puntaje también descenderán al Torneo Regional Amateur Edición 2020.

SORTEARAN MAÑANA LA SEGUNDA FASE Y PRELIMINAR DE COPA ARGENTINA

Este jueves, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Consejo Federal procederá a sortear la segunda fase de la zona Campeonato y de la Reválida del Torneo Federal A 2018/19.

En la oportunidad también se procedería a hacer lo propio con la Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina, que tiene previsto iniciarse a mediados de enero.

Por la campaña realizada, Boca Unidos esperará a un equipo que resulte ganador de la primera etapa entre equipos de la Reválida, para buscar volver al cuadro principal del certamen.