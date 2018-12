Analizan la información de 160.000 cuentas en el exterior

La Afip fiscaliza la información de 160.000 cuentas de argentinos radicadas en el exterior con montos superiores a USD 100.000 con el objetivo de verificar si efectivamente fueron declaradas ante el fisco y, consecuentemente, se encuentran regularizadas.

Según funcionarios de primera línea del organismo recaudador, la información se recibió tras el acuerdo firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y abarca a personas físicas y empresas que en el caso de no haber declarado esas tenencias deberán pagar la deuda por los períodos no prescriptos.

Si bien los funcionarios fueron cuidadosos al momento de precisar el porcentaje de esas cuentas que no están declaradas, admitieron que se detectaron irregularidades de todo tipo: desde cuentas jamás blanqueadas hasta otras que, por falsa información, hicieron caer la adhesión al blanqueo de capitales anunciado en diciembre de 2016.

Del total de las cuentas informadas por la Ocde, 40.000 corresponden al período 2016 y las restantes 120.000 al año pasado, y las normas del organismo internacional determinan que la Argentina tiene que hacer uso de esos datos.