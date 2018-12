Goya: Osella informó sobre su primer año de gestión y resaltó el ordenamiento económico

A dos días de cumplir un año en el regreso a la jefatura comunal de Goya, Ignacio Osella brindó una conferencia de prensa en la que repasó su gestión, con énfasis en lo económico y financiero, así como en obras, servicios y producción.

Estuvo acompañado por el viceintendente, Daniel Ávalos y demás integrantes de su gabinete.

En lo vinculado a Economía, Osella recordó que la deuda de la Municipalidad de Goya, heredada de la gestión anterior era de 90 millones de pesos, que a lo largo del año fue aumentando, con nuevos reclamos de deudas originadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2018. En este sentido, informó que este último martes, se recibió un nuevo reclamo de $450 mil, correspondientes a facturas de noviembre de 2017.

Además resaltó que se reiniciaron las negociaciones con Banco Nación, luego de regularizar la deuda de siete cuotas del Leasing contraído en la gestión anterior. También se retomaron las negociaciones con todo el sistema financiero; se regularizaron las rendiciones con el Estado Nacional y Provincial, así como la deuda con la Dirección General de Rentas, por retenciones efectuadas de marzo a diciembre del año pasado que no fueron depositadas por la gestión anterior.

“En materia tributaria se habilitaron todos los medios posibles, y vamos a seguir en este sentido para mejorar los medios electrónicos de pago, hoy los contribuyentes pueden directamente sacar sus comprobantes de pago de cualquier impuesto municipal, automotor, retribución de servicios, inmobiliario, cualquiera de ellos y pagar. Esto es una innovación que sirve para descongestionar la Caja del Municipio. Se realizó la constitución efectiva de los fondos especiales, que no tenía el Municipio, como los del Prodego y el Fodego, que son fondos importantes”, enumeró Osella.

Refirió que en cuanto a “transparencia fiscal se puede seguir hoy los expedientes vía internet para ver en qué estado se encuentra el mismo, conocer el estado de pago y poder tener una previsibilidad financiera por parte de los proveedores, además de contar con la disponibilidad de la información fiscal y presupuestaria, la Municipalidad de Goya es el único Municipio de la provincia que ha cumplido el régimen informativo fiscal”.

En cuanto a los municipales, destacó que se recompusieron los salarios y se estableció el plus mensual a partir del mes de julio; equipando de materiales e indumentaria al personal y participando de la Mesa de Diálogo salarial. También indicó que se procedió a ordenar a los diferentes tipos de contrataciones del personal.

También valoró que “desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud, reabrimos la Sala del Puerto Boca, brindando atención a más de 600 personas mensualmente. Se logró el tratamiento integral odontológico; se creó el Consultorio de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Control Mamario; se adquirió un Contador Hematológico”, entre otras mejoras y la incorporación de servicios.

Por otro lado, subrayó que “una de las cuestiones planteadas era recuperar el Frigorífico Goya y se pudo dejar habilitado desde el 15 de marzo de 2018, donde se puso en funcionamiento, prestando servicio normalmente, y desde el 11 de junio se dio inicio a la faena de cerdos.

En su alocusión, destacó que “se recuperó el Teatro Municipal, emblema de la identidad cultural de la ciudad, Icono y Patrimonio Histórico Provincial hoy en pleno funcionamiento y ahora con la participación ciudadano se buscará la adquisición para la ciudad este Teatro.