El actor Juan Darthés rechazó la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardín 

A casi 48 horas de que Thelma Fardín lo denunciara de haberla violado en mayo de 2009 en Nicaragua, cuando tenía tan sólo 16 años, Juan Darthés dio su versión de lo sucedido en un reportaje que le concedió al periodista Mauro Viale en la cocina de su casa de Nordelta.

“No pasó, no existió nunca”, afirmó sobre la acusación de Thelma. Y comentó: “Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Soy un tipo grande’, le dije. Mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?”.

Además, sostuvo que fue la actriz -con apenas 16 años cuando sucedió el hecho- quien se le “insinuó”, tratando de besarlo en el cuarto, pese a que estaba de novia con un compañero de elenco, Juan Guilera, circunstancia que el actor remarcó más de una vez.

Pero, ¿por qué la actriz lo denunció? “No sé. Ella sabrá. No sé qué pasó con Thelma –respondió–. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiarme la tarjeta porque no le funcionaba”.

“Volvimos en el avión –continuó–. Yo no estaba solo, estaban los grandes: los padres de Brenda (Asnicar), los de Laurita Esquivel, los productores, la gente que los cuidaba. ¡¿Nadie vio eso?! Al otro día volvimos en el avión y creo que Thelma se sentó al lado mío. Si pasara algo así, ¿sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos? ¿Somos todos tan enfermos? Mucho más no hay que hablar”.

El actor aseguró, entonces, que llegó a tener “pensamientos muy oscuros” tras la conferencia de Fardín. “Ya está, yo estoy muerto”, declaró, tanto “cívicamente” como en lo que se refiere a su carrera artística. “Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad: yo nunca violé ni acosé a nadie”. Y minutos después, agregó: “Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno”.

Después de asegurar que se pondrá a disposición de la Justicia de Nicaragua, donde Fardín radicó la denuncia (“Nunca me borré, estoy acá”, resaltó), dijo desconocer los motivos que llevaron a Ana Rosenfeld a presentar su renuncia. “No estoy de acuerdo con lo que hizo (Rosenfeld), pero lo entiendo y le dije que está bien. No puedo obligar a la gente que me crea”.

Además, Darthés adelantó que tiene “pruebas” que podrían eximirlo, pese a que todo sucedió hace nueve años. Y pidió que se realice un razonamiento: “Si esto fuese mentira, lo que dice Thelma, ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado”, advirtió, y habló de “100 mujeres (por el colectivo Actrices Argentinas) diciendo y avalando cosas que no son ciertas”.

El ex actor de Simona, la ficción que encabezó en medio del escándalo por la acusación de Calu Rivero, reparó en su mujer desde hace 25 años, María Leone, y sus dos hijos adolescentes. “Quiero cuidarlos. Con ellos está todo bien. Son seres increíbles”.

Una hora antes de este reportaje (aclaró que no habló antes por recomendación médica, debido a “la locura mediática” que desencadenó la denuncia de violación), Darthés primero se manifestó con un mensaje en su cuenta de Twitter. “Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor”, escribió el ex protagonista de Patito Feo, en cuya gira se dio el abuso sexual a Fardín.

Además, usó ese tuit para anunciar la entrevista con Viale. “(Lo hice) para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad”, enfatizó Darthés.