Gran debut de Traverso en el Argentino

El kartódromo de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario elegido para el Evento #3 y “Coronación” del Campeonato Argentino de Karting. Allí, el volante correntino Benjamín Traverso tuvo, el pasado fin de semana, un gran debut en la clase Cadete, junto con los mayores exponentes del kartismo nacional.

Ausente en las dos convocatorias anteriores del torneo más prestigioso del karting nacional, Benjamín llegó a esta instancia para ser de los máximos protagonistas de su clase.

En la clasificación del sábado por la 5ª fecha, buscó repetir los buenos registros que había logrado en los entrenamientos, pero un inconveniente lo complicó cuando intentaba salir a pista. A causa de esa situación, el clasificador oficial lo dejó ubicado en el fondo del lote.

En la Pre Final, comenzó con la trepada que lo dejó en el 8° puesto. En la Final, partiendo desde esa ubicación, se vio perjudicado por un incidente que lo retrasó nuevamente en el clasificador. Desde el 18° lugar, fue en constante avance para cerrar la etapa en la 8ª colocación, luego de un meritorio trabajo.

Sobre esta primera parte, Traverso aseguró: “La verdad es que estoy muy contento por este desempeño en el Argentino. No pudimos estar en las otras fechas por falta de presupuesto. El viernes nos subimos por primera vez con este motor, y me gustó mucho”.

Luego agregó: “El sábado quedamos muy bien en los entrenamientos y teníamos para estar mucho más adelante, pero lamentablemente en la clasificación no nos arrancó el karting. Como los mecánicos me ayudaron para ponerlo en marcha y no se puede recibir ayuda durante la clasificación me excluyeron. Largué en la Pre Final desde el puesto 17° y quedé 8°. En la Final, veníamos bien pero, Thiago Bettino tuvo un accidente tremendo, y me aterrizó arriba. Afortunadamente salí ileso. Quedamos relegados al puesto 18°, pero pudimos hacer una remontada importante, que nadie se esperaba, y llegamos en el 8° puesto”.

En la jornada de domingo, alentado por el desarrollo que cumplió en la víspera, el volante de Esquina fue dispuesto a sostenerse en rol protagónico en cada una de las instancias de la 6ª y última fecha de la temporada.

En la clasificación, logró el 5° registro. En la Pre Final, un incidente lo involucró cuando luchaba por ascender en la hilera, pero en la Final, la largada le fue favorable y se prendió en el quinteto de punta. A partir de allí, nada fue tranquilo para el correntino, quien se sostuvo en ardua disputa de posiciones.

Promediando la etapa, cayó a la 6ª colocación, pero fue decidido a recuperar lo que le había pertenecido y sobre el cierre, saltó al 5° puesto cerrando un fin de semana increíble.

Con total satisfacción por lo actuado en su primera presentación en el torneo nacional, explicó: “Probamos un cambio en el warm up que no nos resultó. En la clasificación tiramos junto con Manu Borgert, quedamos en el puesto 5. La Pre final no fue buena. Me tiré mal con Manu, en la última vuelta por lo que le pedí disculpas. Terminamos en el puesto 8 de nuevo. En la final, nos pudimos meter entre los de adelante. Tuvimos una pelea durísima con Angelo Nugnes y con Francisco Soldavini. Había quedado 6°, pero en la última vuelta lo pude superar. Nos vamos muy conformes con este debut en el Argentino. El viernes no conocíamos nada y el domingo terminamos peleando en el lote de adelante”.

Finalmente agradeció “a toda mi familia, a mi abuela que me mira desde el Cielo, a todo el equipo Rossikart, a Martín Duhalde, a Martín Palavecino, a Manu y a Mauri Borgert, a la gente de Esquina que siempre me apoya, a mis auspiciantes Lotería Correntina, Municipalidad de Esquina y Cablevisión Esquina”.

Este gran debut, le permite a Benjamín Traverso cerrar el torneo en la 11ª colocación de la clase Cadete, a pesar de haber estado ausente en las convocatorias anteriores. Aún no ha definido sus compromisos para la próxima temporada pero prevé continuar en la RMC Buenos Aires, donde durante este año ha sido uno de los máximos protagonistas.