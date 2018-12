Primera jornada de finales

El domingo 16, en cancha de Hércules, se disputará la primera jornada correspondiente a las finales en el fútbol de salón capitalino.

En la Primera A se medirán Pingüinos y Victoria, mientras que en el Femenino, los protagonistas serán Pingüinos y Huracán Corrientes. También se concretarán los juegos de ida para definir los octogonales de ascenso. En todos los casos, la series se definirán a dos cotejos. Además, la Asociación Correntina diagramó un encuentro de veteranos.

La programación es la siguiente:

15.45 (C) Olimpo vs. Juan de Vera,

17.30 (Femenino, tercer puesto) Jaguareté A vs. Barrio San Martín.

18.30 (Femenino, final) Pingüinos vs. Huracán.

19.30 (Veterano) Perú A vs. Perú B.

20.30 (B) Talleres vs. Don Ocho.

22.00 (A) Victoria vs. Pingüinos.