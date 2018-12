Victoria clasificó a la final y definirá frente a Pingüinos

Ratificando lo realizado en el encuentro de ida, Victoria eliminó a Bañado Norte y accedió a la final de la temporada 2018 en la división superior del fútbol de salón en la capital correntina. El pasado fin de semana, el equipo gráfico volvió a ganar por 5 a 2 para establecer un resultado global en la semifinal de 10 a 4 (el partido de ida había triunfado 5 a 2) para abrochar su pasaje a la serie decisiva donde se medirá con Pingüinos.

El equipo de La Banda había dejado en el camino a Oriana y en la presente semana disputó la División de Honor en Misiones donde no pudo superar la etapa de clasificación.

En la Primera B, los dos pasajes a la final del Octogonal tuvieron un desenlace emocionante y equilibrado. En la revancha, San Benito y Talleres igualaron en 3 tantos. En la ida también empataron, pero en 1, por lo tanto la clasificación quedó en poder de Talleres por ventaja deportiva (resultados de los encuentros disputados entre ellos en las etapas anteriores).

En tanto, Aberturas Nordeste se tomó revancha de Don Ocho. Le ganó por 1 a 0 para dejar la serie empatada en 1. En este caso, se tuvo que recurrir a los tiros desde el punto del penal para destrabar la paridad, allí se impuso Don Ocho por 5 a 4.

Mientras que la definición de las semifinales en la Primera C tuvieron desenlaces espectaculares. Olimpo dio vuelta la serie frente a Lunes Culturales, había perdido 4 a 1 en el cotejo de ida y en la revancha logró un contundente triunfo por 7 a 0. Mientras que Juan de Vera rescató un empate frente a Deportivo Sur 7 a 7, pero accedió a la final gracias al triunfo que logró en el primer juego por 3 a 2.

En las dos categorías de ascenso, los equipos que resulten ganadores en la finales lograrán la clasificación para disputar la Promoción. Panadería Romero enfrentará al equipo que surja de la Primera B e Islas Malvinas con el que llegue de la C.

Femenino

Pingüinos y Huracán, los dos mejores equipos durante la fase clasificatoria, disputarán la final en el torneo Oficial de fútbol de salón femenino en la capital correntina.

Las chicas de Pingüinos dejaron atrás una semifinal muy complicada. En el encuentro de ida perdieron 2 a 1 y en la revancha, el último fin de semana, ganaron por el mismo marcador. De esta forma, la definición se dio por la ventaja deportiva.

Mientras que Huracán Corrientes venció a Barrio San Martín por 3 a 2 y como en el primer encuentro habían empatado en 5 tantos, avanzó a la gran final de la temporada 2018.