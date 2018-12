Fernanda Iglesias denunció un fuerte hecho de acoso cometido por el conductor Roberto Pettinato

“Voy a contar esto por primera vez, porque son tantas las cosas que uno se va acordando”. La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés ayudó a que muchas mujeres se animen a denunciar que sufrieron abuso o acoso alguna vez en su vida.

Fernanda Iglesias, que le había demostrado su apoyo público a Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Emilia Claudeville, entre otras, contra Roberto Pettinato, reveló un mal momento que vivió con el conductor en 2009 cuando compartían Un mundo perfecto por la pantalla de América.

“Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío”, ante la sorpresa de sus compañeros de Hay que ver -el ciclo que conduce Denise Dumas y José María Listorti-, la panelista agregó: “¿Fuerte, no?”.

Luego, explicó que dicha situación a Pettinato “le parecía normal”. “Lamentablemente es así”, dijo y continuó relatando qué hizo en ese momento: “Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos y me fui”.

“Lo peor de todo es que no lo puteé, porque lo tenía naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien. Por eso apoyo a todas las chicas”, agregó la periodista que en ese entonces no tenía compañeras en el panel del programa que conducía Pettinato.

Ante la impunidad que sentía que tenía el conductor, Iglesias le pidió a su novio de ese entonces que la acompañara al ciclo para ver si de esa manera lograba persuadir a Roberto. Más tarde, se sumarían Amalia Granata y Luli Fernández. “Yo creo que a Luli le debe haber pasado lo mismo porque no había mujer que se salvara de eso”, sugirió y agregó que maquilladoras y productoras también habían sido acosadas: “Quizás no se animan a contarlo por miedo, pero era algo normal. El era así”.

“En ningún momento se me ocurrió denunciarlo. Era muy natural. Lo hacía con todas. Hoy tampoco pienso en denunciarlo, pero sí apoyo a las chicas que lo hicieron y pido que les crean. Yo trabajé muchos años con él y sé que era así. No era sólo conmigo. Estaba como naturalizado que él te tocaba, te agarraba, quería tratar de besarte…”, concluyó Fernanda Iglesias su relato sobre Roberto Pettinato.